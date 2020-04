ABL Inc. unterstützt Abfüllung/Fertigstellung eines Impfstoffkandidaten für SARS-CoV-2 (COVID-19)

Gaithersburg, Maryland (ots/PRNewswire) - ABL Inc. setzt seine aseptische Einrichtung für Abfüllung und Fertigstellung zur Unterstützung der COVID-19-Impfstoffentwicklung eines vertraulichen Kunden einAdvanced BioScience Laboratories Inc. ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2776 986-1&h=2196201752&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3 D2776986-1%26h%3D3664388668%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fablinc.com%252Fabout-abl%2 52Foverview%252F%26a%3DABL&a=ABL ), ein globales Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2776986-1&h=2221079 352&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2776986-1%26h% 3D1513830516%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fablinc.com%252Fbiomanufacturing-services% 252F%26a%3DCDMO&a=CDMO ) und Auftragsforschungsinstitut (CRO) Biotherapeutika, Onkolytika und Impfstoffe, und eine Tochtergesellschaft der französischen bio-industriellen Gruppe Institut Mérieux, hat heute den Abschluss der aseptischen Abfüllung/Fertigstellung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=277698 6-1&h=1927477260&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2 776986-1%26h%3D1775463002%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fablinc.com%252Faseptic-fill- finish%252F%26a%3Daseptic%2Bfill%252Ffinish&a=aseptischen+Abf%C3%BCllung%2FFerti gstellung) eines neuen Impfstoffkandidaten für COVID-19 für einen Kunden bekannt gegeben, der ungenannt bleiben möchte.ABL war in der Lage, der Anfrage des Kunden schnell zu entsprechen und die Einrichtung für Abfüllung/Fertigstellung innerhalb einer Woche fertigzustellen, um den Impfstoff für kommende klinische Studien auf Ampullen zu ziehen.Neben dem Abschluss dieser Aufgabe befindet ABL sich in Verhandlungen mit einer Reihe von Kunden aus der Branche sowie US-Behörden, um seine Kapazitäten zur Unterstützung der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen und -Therapieprodukten einzusetzen."Wir diskutieren mit einer Anzahl von Kunden aktiv die Frage der Unterstützung bei Herstellung und Tests von Kandidaten als COVID-19-Impfstoffe", sagt Jarlath Keating, CEO von ABL. "Wir sind uns im Klaren darüber, dass Flexibilität und Agilität erforderlich sind, um die schnellen Entwicklungsprogramme optimal zu unterstützen, die unsere Kunden im Kampf gegen die Ausbreitung von COVID-19 eingerichtet haben. Die weltweiten Betriebe von ABL im Bereich GMP stehen zur Verfügung, um höheren Kapazitätsanforderungen zu genügen und dabei behördliche Anforderungen strikt einzuhalten." Jarlath Keating setzte hinzu: "Wir arbeiten zusammen mit unseren Kunden engagiert daran, die gefährlichsten Krankheiten der Welt einzudämmen, wie beispielsweise COVID-19, und wir sind zuversichtlich, unsere umfassende Kapazitäten bei weltweiter Herstellung und Labortests einzusetzen, um schneller zu neuen Lösungen zu finden."Um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren, folgen Sie uns bitte auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2776986-1&h=128241921&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2776986-1%26h%3D3880737198%26u%3Dhttps%2 53A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fadvanced-bioscience-laboratories%2 52F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2776986-1&h= 4004914793&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2776986 -1%26h%3D425581103%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FABL_Inc%26a%3DTwitt er&a=Twitter und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2776986-1&h=2319488420&u=ht tps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2776986-1%26h%3D286288 6996%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FABL-Inc-125807159461%252F%26 a%3DFacebook&a=Facebook und abonnieren Sie unsere Mailingliste.Informationen zu ABLABL ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Auftragsforschungsinstitut (CRO). Es leistet seit Jahrzehnten Pionierarbeit in Forschung und Herstellung, um die Entwicklung innovativer Therapien und Impfstoffe voranzubringen. ABL verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedensten Organisationen (darunter Industriebetriebe, Behörden und wissenschaftliche Einrichtungen) mit dem Ziel, die Volksgesundheit zu verbessern. ABL betreibt weltweit GMP-Einrichtungen, die den US-amerikanischen und europäischen regulatorischen Standards entsprechen. Es produziert GMP-konforme, virusbasierte onkolytische Therapien, Gentherapien, Impfstoffe und proteinbasierte Immuntherapeutika. Das CDMO-Leistungsangebot von ABL umfasst die Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen in großem Umfang, die Abfüllung und Fertigstellung von Arzneimitteln, die Prozess- und Assay-Entwicklung und die bioanalytische Qualitätskontrolle.Im Rahmen der Tätigkeit als CRO nutzen die Immunologen von ABL ein integriertes Array optimierter Immunologie- und Molekular-Labor-Assayplattformen, um immunologische Korrelate von Aktivitäten und Reaktionen in vorklinischen und klinischen Studien zu extrahieren. ABL ist Teil von Institut Mérieux, einer Unternehmensgruppe, die sich umwälzender Wissenschaft für verbesserte Patientenversorgung weltweit widmet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1007037/ABL_Logo.jpg (https://c212.net/c /link/?t=0&l=de&o=2776986-1&h=3412494556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F% 3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2776986-1%26h%3D2249882803%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma. prnewswire.com%252Fmedia%252F1007037%252FABL_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252F mma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1007037%252FABL_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.pr newswire.com%2Fmedia%2F1007037%2FABL_Logo.jpg)Pressekontakt:Kathy Williamskathy.williams@ablinc.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132788/4572172OTS: ABL, Inc.Original-Content von: ABL, Inc., übermittelt durch news aktuell