ABL, Inc. gibt Ernennung von Jarlath Keating zum Präsidenten und Chief Executive Officer bekannt

Rockville, Maryland (ots/PRNewswire) - ABL, Inc. (ABL), einführender globaler Auftragsforschungs- und Fertigungsdienstleisterfür die biopharmazeutische Industrie, kündigt als Nachfolger von Dr.Thomas VanCott Jarlath Keating als neuen Präsidenten und ChiefExecutive Officer von ABL an.Hr. Keating ist bei ABL seit Kurzem als Chief Commercial Officertätig und trägt mit seiner mehr als 25-jährigen Erfahrung zurOrganisation bei.Vor seiner Tätigkeit bei ABL war Keating Vice President der GlobalCommercial Operations für den Geschäftsbereich Process SolutionsServices bei MilliporeSigma und leitete dieBioReliance®-Geschäftsbereiche für Biosicherheitstests undbiopharmazeutische Produktionsdienstleistungen. In dieser Rolle warer für eine offensive Expansion von Dienstleistungen verantwortlich,die sich an Kunden in Nordamerika, Europa und derAsien-Pazifik-Region richteten. Hr. Keating hatte außerdemkommerzielle Führungspositionen bei HyClone und Life Technologiessowie technische Rollen bei Lonza Biologics inne.Seine Ernennung verdeutlicht, wie sehr sich ABL dafür einsetzt,eine langfristige globale Expansionsstrategie umzusetzen und sichdabei jenen Wert zunutze zu machen, den die ABL-Teams aus demWissenschafts- und Produktionsbereich ihrem weltweiten Kundenstammvermitteln."Wir sind für die engagierte Führung und die unschätzbarenBeiträge von Dr. VanCott während seiner 10-jährigen Amtszeit als CEOsehr dankbar", erklärte Keating. "Es ist für mich eine große Ehre,ein Unternehmen wie ABL, das auf eine beachtliche Geschichtezurückblickt, leiten zu dürfen, und ich freue mich darauf, das solideFundament, das in den letzten Jahren zementiert wurde, noch weiter zuverstärken.""Wir erwarten mit Begeisterung Jarlath Keating als neuen Leitervon ABL. Wir werden mit diesem Wechsel unseren Service für Kundennoch verstärken und die strategische Entwicklung des Unternehmensbeschleunigen", sagte Hedi Ben Brahim, VP im Bereich Immuntherapie amInstitut Mérieux und Vorstandsvorsitzende bei ABL.Informationen zu ABL, Inc.ABL, Inc. ist eine weltweit tätige Organisation in derbiomedizinischen Auftragsforschung und Herstellung, die sich derWeiterentwicklung von Therapeutika, Impfstoffen und anderenbiologischen Produkten widmet. ABL verfügt über umfangreicheErfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen,darunter Industriebetriebe, Regierungsbehörden und wissenschaftlicheEinrichtungen. ABL betreibt GMP-Einrichtungen, die denUS-amerikanischen und europäischen behördlichen Normen entsprechen,und stellt Dienstleistungen aus dem Bereich der Prozess- undAssay-Entwicklung, der cGMP-konformen Herstellung vonArzneimittelwirkstoffen in großem Umfang, der cGMP-konformenaseptischen Abfüllung und Fertigstellung von Arzneimitteln und derbioanalytischen Qualitätskontrolle zur Verfügung. Unsere Immunologie-und Molekular-Laboratorien in den USA und Europa erfüllen diepräklinischen und klinischen Kundenanforderungen im Bereich derVerarbeitung und Prüfung von Proben. ABL gehört zum Institut Mérieux,einem Unternehmenszusammenschluss, der sich der Entwicklung dertranslationalen Wissenschaft für eine verbesserte Patientenversorgungweltweit widmet.Besuchen Sie uns für weitere Informationen unter www.ablinc.comoder kontaktieren Sie uns.Pressekontakt:Andrew Arrage301-816-5209andrew.arrage@ablinc.comOriginal-Content von: ABL, Inc., übermittelt durch news aktuell