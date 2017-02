ABDA-Präsident Schmidt ruft Patienten zur Teilnahme an Unterschriftenaktion für Apotheke vor Ort auf (FOTO)

Berlin (ots) -Das letzte Drittel der auf siebzig Tage angelegtenUnterschriftenaktion zum Erhalt der flächendeckendenArzneimittelversorgung in Deutschland bricht an: Schon seit 20.Dezember und noch bis 1. März bitten Deutschlands Apotheken ihrePatienten um Unterstützung für den Fortbestand des Apothekenwesens,das nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zugunstenausländischer Versandhändler im Herbst gefährdet ist. "TausendeKolleginnen und Kollegen sprechen täglich mit ihren Patienten undsammeln Unterschriften. Sie erfahren dabei viel positive Resonanz.Die Patienten haben Vertrauen in die Apotheke und dokumentieren dasauch mit ihrer Unterschrift", sagt Friedemann Schmidt, Präsident derABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände: "Alldiejenigen, die noch nicht unterschrieben haben, bitte ich: MachenSie mit, gehen Sie in die Apotheke, unterschreiben Sie! Auch Sieprofitieren davon, selbst wenn Sie die Dienste von Apotheken nurselten in Anspruch nehmen müssen. Wenn Sie das nächste Mal nachtsdringend ein Medikament benötigen und wir für Sie da sind, werden Siees merken. Wenn es für Ihre Therapie keine Fertigarzneimittel gibtund wir eine Rezeptur speziell für Sie herstellen, werden Sie frohsein."Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hatte am 19. Oktober 2016entschieden, dass ausländische Versandhändler sich nicht mehr an diehiesige Arzneimittelpreisverordnung halten müssen, wenn sie Patientenin Deutschland mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln versorgen. ZuLasten der Versichertengemeinschaft bieten diese nun einzelnenPatienten Boni für Rezepte an und entfachen einen Preiswettbewerb,der den Fortbestand gerade kleiner Apotheken am Stadtrand und auf demLand gefährdet. Zur Sicherung der flächendeckendenArzneimittelversorgung hat das Bundesgesundheitsministerium deshalbim Dezember einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den Versandhandel mitärztlich verordneten Medikamenten verbieten soll, wie dies bereits in21 von 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltende Rechtslageist. Noch hat der Entwurf aber im Bundestag keine gesicherteMehrheit. Mit der Unterschriftenaktion im Rahmen der Kampagne"Gesundheitssystem in Gefahr!" stellen sich Patienten und Apothekerhinter das Gesetzesvorhaben.Täglich versorgen die 20.000 Apotheken in Deutschland rund 3,6Millionen Menschen. Jeden Tag werden 250.000 Botendienste erbracht,jede Nacht leisten 1.300 Apotheken ihren Notdienst.Mehr Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell