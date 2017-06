ABDA-Imagekampagne stellt Patientengeschichten ins Zentrum

Berlin (ots) - Apotheker rücken Patienten in den Mittelpunkt:Heute ist die diesjährige, vierwöchige Hauptwelle der Imagekampagne'Näher am Patienten' gestartet. "Erstmals stellen wir die Patientenkonsequent in den Mittelpunkt unserer Kampagne. Sie erzählen ihrepersönliche Gesundheitsgeschichte selbst - und welche Rolle ihreApotheke für sie spielt", sagt Dr. Reiner Kern, Leiter Kommunikationder ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. DieImagekampagne setzt die Agentur Cyrano aus Münster um.Zwei dieser emotionalen Geschichten, die von Nele, einemvierzehnjährigen Mädchen mit schwerem Herzfehler und Dieter, einemsiebzigjährigen Lebertransplantierten, werden als kurze Spots ab dem5. Juni vier Wochen lang auf 75 Großkino-Leinwänden in denLandeshauptstädten ausgestrahlt. Kern: "Wir fahren zweigleisig: KurzeSpots im Kino - ausführliche Videos auf unserer Kampagnenwebseite."Weitere Geschichten werden folgen. Die ausführlichen Videos sindunter folgenden Links aufrufbar:www.meine-gesundheitsgeschichte.deDie Videos werden intensiv online sowie in den Sozialen Netzwerkenbeworben. Die Motive von Nele und Dieter sind bundesweit auch imöffentlichen Raum auf 340 Flächen an ICE-Bahnhöfen sowie auf 2.600Litfaßsäulen in Klein- und Mittelstädten zu sehen. 200.000 Anzeigenauf Lesezirkelzeitschriften und ganzseitige Anzeigen in der NeuenApotheken Illustrierten und in der Apotheken Umschau ergänzen dieSchaltungen im Printbereich. Zusätzlich können ApothekenKampagnenpakete mit Plakaten bestellen.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell