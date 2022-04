ABC-Aktie: Sendestart Jubiläum!

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



Was geschah: Am 19. April 1948 gab die American Broadcasting Company ihr Network-Debüt. Wo war der Markt: Der S&P 500 verweilte zwischen 15,40 und 16,15, und der Dow Jones Industrial Average wurde zwischen 180,55 und 185,67 gehandelt. Was sonst noch in der Welt geschah: Die Verbraucher gaben etwa 349,50 Dollar für ein Fernsehgerät und nur fünf Cent für eine Tageszeitung… Hier weiterlesen