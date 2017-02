ABB vereinbart strategische Allianz mit DigiValet

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Singapur (ots/PRNewswire) -Partner planen Lösung, die DigiValet mit ABBs Ökosystem fürGebäudeautomation integriertDigiValet, das Unternehmen hinter der weltweit erstentabletbasierten Gästezimmerlösung, die von führenden Hotels auf derganzen Welt verwendet wird, hat heute eine strategische Allianz mitABB bekanntgegeben. Diese sieht eine Kollaboration zwischen DigiValetund ABB bei der Integration der Lösungen von DigiValet mit derhochgelobten KNX-Produktsuite für Gebäudeautomationstechnologie vonABB vor.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/469370/DigiValet_Guest_Room_Solution_Logo.jpg )Rahul Salgia, Gründer und CEO von DigiValet, sagte: "Durch dieAllianz werden die zukunftsweisenden Lösungen von DigiValet fürGästezimmer-Management mit dem Lösungsportfolio für Gebäudeautomationvon ABB kombiniert. Gemeinsam werden wir eine Lösung anbieten, dieHotelbetreibern einen Mehrwert bietet und mit der sie sichdifferenzieren können, indem sie die Bedürfnisse und Vorlieben ihrerHotelgäste besser verstehen und jeden Aspekt des Aufenthaltspersonalisieren können."Mike Mustapha, Geschäftsführer Gebäudeprodukte bei ABB, fügtehinzu: "Durch diese Kollaboration sind zwei führendeTechnologieanbieter in der Lage, gemeinsam dem Hotelgewerbe einenMehrwert zu verschaffen. Dazu entwickeln wir Lösungen, die danksensorischer Intelligenz die Gesamtbetriebskosten senken."Informationen zu DigiValetDigiValet ist die weltweit erste vollwertige Lösung fürGästezimmer-Management, die Hotelgästen die bequeme Nutzung vonZimmerservices sowie vom Hotel angebotenen Services ermöglicht.Zimmertemperatur oder Beleuchtung einstellen, Jalousien betätigenoder Fernseher bedienen, Netflix-Film auswählen, Inhalte vomSmartphone streamen oder Essen bestellen, Wellnesstermin oder Tischim Restaurant buchen -- all das geht vom zimmereigenen Tablet oderSmartphone aus.DigiValet entwickelt moderne Technologie für die Hotelbranche, diedas Gästeerlebnis in jedem Zimmer aufwertet und personalisiert undgleichzeitig wertvolle CRM-Daten liefert, mit denen das Hotel denAufenthalt personalisieren kann. DigiValet hat Niederlassungen undSupport-Teams in mehreren Ländern auf der ganzen Welt und ist bereitsin 12.000 Zimmern installiert (Tendenz steigend).Seit seiner Gründung 2008 hat sich DigiValet bei zahlreichenLuxushotels weltweit zur bevorzugten Lösung fürGästezimmer-Management etabliert, darunter The Armani Hotels, St.Regis, Andaz By Hyatt, ITC Hotels, Corinthia Hotels, Sofitel SO, TheAddress Hotels und The Oberoi Hotels.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.digivalet.comAnsprechpartner für Medien: anuradha.paraskar@digivalet.comOriginal-Content von: DigiValet, übermittelt durch news aktuell