ABB steigert Gewinn im zweiten Quartal kräftig

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Industriekonzern ABB profitiert weiter von einer anhaltend guten Nachfrage in der Robotik sowie der Industrieautomation.



Einsparungen und steigende Produktivität ließen zudem den Gewinn im zweiten Quartal deutlich steigen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Höhere Rohstoffpreise konnten so kompensiert werden. Währungseffekte trugen ebenfalls positiv bei.

Der Konzerngewinn erhöhte sich so um 30 Prozent auf 681 Millionen US-Dollar, das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) verbesserte sich um 12 Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Dollar. Beide Kennziffern lagen über den Erwartungen der Analysten. Getrieben vom Wachstum in der Robotik und Antriebe sowie positiven Währungseffekten stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar. Hier hatten sich die Experten etwas mehr erhofft. Rückläufig war hingegen der Umsatz im Stromnetzgeschäft wegen des geringeren Auftragsbestandes zu Quartalsbeginn, wie ABB erläuterte.

Der von Analysten viel beachtete Auftragseingang legte im Quartal im Gesamtkonzern deutlich um 14 Prozent auf knapp 9,5 Milliarden Dollar zu. Hier trugen alle Geschäftsfelder zu dem Wachstum bei. Neben der Robotik verzeichnete auch das Geschäft mit der Automatisierung der Industrie zweistellige prozentuale Wachstumsraten./nas/jha/