ABB schliesst die Übernahme des Herstellers von Logistik-Robotern Intrion ab

Zürich (awp) - Der Industriekonzern ABB hat die im Juli angekündigte Übernahme der belgischen Intrion abgeschlossen. Die bisher privat gehaltene Intrion hat den Hauptsitz in Huizingen und stellt mit rund 120 Mitarbeitern Roboter für die Automation der Logistik her, wie ABB am Donnerstag mitteilte. Finanzielle Angaben zur Transaktion werden gemäss dem Abkommen keine gemacht.

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten