ABB leidet unter hohem Wettbewerbsdruck!

ABB hat für das abgelaufene Geschäftsjahr durchwachsene Zahlen präsentiert. Alle relevanten Kennzahlen haben sich verschlechtert. Der Wettbewerbsdruck ist hoch, der Markt hart umkämpft, und das operative Geschäft strauchelt. Der Umsatz sank um 4,7% auf 33,8 Mrd $. Unterm Strich ging der Gewinn um 1,8% auf rund 1,9 Mrd $ zurück. Der Auftragsbestand ist gesunken. Die Produkte von ABB sind zwar weiterhin hervorragend, aber die industrielle Nachfrage geht aufgrund der schwachen Weltkonjunktur stetig zurück.

Zentraler Zukunftsmarkt ist hier das Internet der Dinge

ABB muss sich also etwas einfallen lassen, um wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Dazu setzt der Industriekonzern auf die Forschung und Entwicklung. Mit neuen Produkten soll das Wachstum wieder angetrieben werden. Das Produktportfolio soll erweitert werden, um so neue Geschäftsfelder zu besetzen. Zentraler Zukunftsmarkt ist hier das Internet der Dinge. Dabei geht es um die intelligente Vernetzung von Alltagsgegenständen. In diesem Bereich ist ABB ein kleiner Durchbruch gelungen.

Der innovative Smart Sensor ist endlich marktreif. Dieser Sensor kann jeden Elektromotor über eine cloudbasierte Software mit dem Internet der Dinge verbinden. Damit kann der Motor intelligent gesteuert werden. Was zunächst nur wie eine reine Spielerei klingt, bringt echte wirtschaftliche Vorteile. Durch die Vernetzung kann die Lebensdauer der Motoren um bis zu 30% erhöht und der Energieverbrauch um bis zu 70% reduziert werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.