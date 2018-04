ABB kehrt in Wachstumsmodus zurück und verbessert Profitabilität

Zürich (awp) - Dem Industriekonzern ABB ist im ersten Quartal 2018 die Rückkehr in den Wachstumsmodus gelungen, sowohl was den Umsatz als auch den Auftragseingang betrifft. Insbesondere die Sparte Robotik & Antriebe trug dazu bei, während die vor kurzem in Aktionärskreisen wieder in Frage gestellte Division Stromnetze als einzige ein Umsatzminus verzeichnete. In den kommenden Quartalen soll es mit dem Umsatz ... Mehr lesen…

