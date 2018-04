ABB investiert 100 Mio EUR in Österreich – B&R mit Wachstum nach Integration

Zürich (awp) - ABB investiert in einen globalen Innovations- und Bildungscampus im oberösterreichischen Eggelsberg. Damit werde die Industrieautomation am Stammsitz von B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik) gestärkt heisst es in einer Medienmitteilung am Freitag. Das Investitionsvolumen beträgt rund 100 Mio EUR.

Die Investition in die Entwicklung der Fabrik der Zukunft schaffe rund 1'000 neue Arbeitsplätze, heisst es weiter. Die am neuen Campus ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten