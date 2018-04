ABB gewinnt Auftrag für Elektroauto-Ladestationen in den USA

Zürich (awp) - Der Technologiekonzern ABB hat in den USA einen Auftrag für seine Elektrofahrzeuge-Ladestationen an Land gezogen. Electrify America habe sich für die ABB-Ladegeräte entschieden, die selbst die grössten Fahrzeugbatterien in weniger als 15 Minuten aufladen könnten, teilt ABB am Dienstag mit. Finanzielle Angaben werden keine gemacht.

Laut den Angaben handelt es sich um das grösste Elektrofahrzeug-Infrastrukturprojekt in den USA. Electrify ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten