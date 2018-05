ABB erhält Auftrag aus Indonesien für gasisolierte Schaltstationen

Weitere Suchergebnisse zu "ADLER Real Estate":

Zürich (awp) - ABB hat einen Auftrag aus Indonesien erhalten. Der Elektrotechnik- und Automationskonzern liefert gasisolierte Schaltstationen an den staatlichen Stromkonzern PLN, wie das Schweizer Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Damit werde die Verlässlichkeit des Stromnetzes in dem Land erhöht.

Die indonesische Regierung will bis 2025 alle Haushalte des Inselreichs ans Stromnetz anschliessen und die Stromproduktion um 35'000 Megawatt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten