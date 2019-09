ABB Aktie: In schwieriger Umstrukturierungsphase

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

ABB hat in 2018 mehr umgesetzt, dafür aber etwas weniger verdient. Der Umsatz stieg um 9,8% auf rund 27,7 Mrd $. Unterm Strich ging der Gewinn allerdings um 1,8% auf rund 2,2 Mrd $ zurück. ABB befindet sich in einer schwierigen Umstrukturierungsphase. ABB hatte zuletzt seine Konzernstruktur deutlich gestrafft und unprofitable Geschäftsbereiche abgespalten. Gleich drei Divisionen wurden am Markt veräußert. Dazu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



