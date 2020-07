ABB Aktie: Geld ist offensichtlich da!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Nun läuft es also, das Programm zum Rückkauf eigener Aktien von ABB. Und da geht es um keine kleinen Summen. ABB teilte dazu vorige Woche mit: Für das Programm will das Unternehmen bis zu 4,2 Mrd. Schweizer Franken (CHF) in die Hand nehmen. Dafür sollen maximal 180 Mio. eigene Aktien zurückgekauft werden. Es gibt eine Einschränkung: Pro Handelstag sollen maximal 2.188.145



