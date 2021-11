ABB Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Kurs der Aktie Abb steht am 08.11.2021, 22:44 Uhr an der heimatlichen Börse Frankfurt bei 33.32 CHF. Der Titel wird der Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Abb einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Abb jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Abb investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,18 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung einen Mehrertrag in Höhe von 2 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Abb auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Abb sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 32,42 liegt Abb über dem Branchendurchschnitt (11 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 29,31 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.