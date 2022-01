ABB-Aktie: Enttäuschte Anleger?

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Wer noch im März 2020 in ABB-Aktien investiert hatte, konnte sich über einen Gewinn von mehr als 100 Prozent freuen. Mit Beginn der Pandemie im Februar 2020 ging es für das Schweizer Papier zwar zunächst rund 30 Prozent in den Keller, erholte sich dann aber schnell und stieg kontinuierlich auf neue Höchststände. Doch in den letzten Tagen schwächelt die Aktie wieder.



