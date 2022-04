ABB-Aktie: Darum steigt die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien der ABB Ltd. legten im Schweizer Handel sowie im vorbörslichen Handel an der NYSE um mehr als 5 Prozent zu, nachdem der Maschinenbauer am Donnerstag einen höheren Gewinn für das erste Quartal gemeldet hatte. Überblick Mit Blick auf das zweite Quartal geht ABB davon aus, dass die Umsätze in absoluten Zahlen tendenziell höher ausfallen werden,… Hier weiterlesen