ABB-Aktie: Blick auf die Charttechnik!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Die gleitenden Durchschnitte liegen als Widerstände über dem Kurs der ABB-Aktie. Der Kurs liegt im Bollinger Band und ist hier in der unteren Hälfte zu finden. Nun kam es zu einer weiteren Abwärtsbewegung, die immer noch in vollem Gange ist. Der MACD hat zuletzt ein Kaufsignal abgegeben. Der Kurs prallte gleich zweimal am GD (38) nach unten ab, zu einer Überschreitung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.