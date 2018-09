AAktien Europa Schluss: Rekordjagd an der Wall Street treibt den EuroStoxx an

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag seinen jüngsten Aufschwung deutlich beschleunigt.



Nachdem die Wall Street ihre Rekordjagd wieder aufgenommen hatte, baute der Eurozonen-Leitindex seine Tagesgewinne aus und ging 1,03 Prozent höher bei 3403,12 Punkten aus dem Handel. Damit schloss das Börsenbarometer bereits das neunte Mal in Folge im Plus. Mittlerweile bewegt sich der EuroStoxx wieder auf dem Niveau von Anfang September.

Für den französischen Cac 40 ging es um 1,07 Prozent auf 5451,59 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 rückte um 0,49 Prozent auf 7367,32 Zähler vor.

Am US-Aktienmarkt hatten erfreuliche Konjunkturdaten für gute Laune gesorgt und damit auch den Ton für die Börsen diesseits des Atlantiks vorgegeben. So hatte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia überraschend stark verbessert. Zudem gebe es momentan noch kein Anzeichen dafür, dass die US-Regierung weitere zusätzliche Strafzölle erheben könnte, schrieb Marktanalyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets UK./la/men