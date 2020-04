AA: Was Sie wissen sollten?

Der AA-Kurs wird am 04.04.2020, 02:00 Uhr an der Heimatbörse London mit 15.1 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Spezialisierte Verbraucherdienste".

Unser Analystenteam hat AA auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: AA erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu AA vor. AA erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der AA verläuft aktuell bei 48,05 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 15,7 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -67,33 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 36,59 GBP angenommen. Dies wiederum entspricht für die AA-Aktie der aktuellen Differenz von -57,09 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: AA erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -81,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche sind im Durchschnitt um -1,98 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -79,19 Prozent im Branchenvergleich für AA bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,71 Prozent im letzten Jahr. AA lag 78,46 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.