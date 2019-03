AAR: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Kurs der Aktie AAR steht am 27.03.2019, 15:29 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 32,33 USD. Der Titel wird der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugerechnet.

Unsere Analysten haben AAR nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist AAR mit einem Wert von 12,17 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 45,84 , womit sich ein Abstand von 73 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Derzeit schüttet AAR niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Der Unterschied beträgt 1,14 Prozentpunkte (0,85 % gegenüber 1,99 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die AAR-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die AAR-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu AAR vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 53,67 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 66,51 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (32,23 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält AAR somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.