AAHRPP akkreditiert neun weitere Forschungsorganisationen

Die Liste umfasst Organisationen in den USA, Belgien, China undTaiwanWashington (ots/PRNewswire) - Die Institution "Association for theAccreditation of Human Research Protection Programs" gab heutebekannt, dass sie neun weitere Forschungsinstitutionen akkreditierthat - in den USA, Belgien, China und Taiwan.Die neu akkreditierten Institutionen umfassen Krankenhäuser,akademische Institutionen und integrierte Gesundheitswesen-Systeme.Es handelt sich um:- Peking Tiantan Hospital, Capital Medical University, Peking, China- Chi Mei Medical Center, Tainan, Taiwan- Houston Methodist, Houston, Texas- St. Joseph Health, Irvine, California- State University of New York, College of Optometry, New York, NewYork- Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan- Universitair Ziekenhuis Brussel, Brüssel, Belgien- University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico- Xiyuan Hospital of China Academy of Chinese Medical Sciences,Beijing, China"Diese Akkreditierungen sind die neuesten Anzeichen dafür, dassdie AAHRPP-Normen für Forschungsschutz zu einem internationalenBenchmark für qualitativ hochwertige, ethisch vertretbareHumanforschung wurden - und das macht für uns alle einen Unterschiedaus," sagte Elyse I. Summers, President und CEO von AAHRPP."Um es anders auszudrücken: Organisationen, die sich für dieAAHRPP-Akkreditierung engagieren, verpflichten sich auch dahingehend,ethische Forschung auf der höchsten Stufe durchzuführen, so dass wirunsererseits hinsichtlich der Ergebnisse und der durch sie möglichgemachten Fortschritte zuversichtlich sein können."Bisher haben sich 238 Organisationen die AAHRPP-Akkreditierungverdient. Von diesen befinden sich 41 außerhalb der VereinigtenStaaten. "Mehr und mehr werden sich Organisationen bewusst, dassklinische Forschung ein weltweites Unterfangen ist und der Schutz derTeilnehmer eine weltweite Verantwortung darstellt," sagte Summers.Um sich die AAHRPP-Akkreditierung zu verdienen, müssenOrganisationen zeigen, dass sie auf jeder Ebene ihrerForschungsvorhaben umfassende Sicherheitsmaßnahmen etabliert habenund dass sie hinsichtlich Forschung hohe Standards einhalten. Imheutigen weltweiten kollaborativen Forschungsunterfangen verlassensich Organisationen, um vertrauenswürdige Forschungspartner zuidentifizieren, zunehmend auf den AAHRPP-Akkreditierungsstatus.AAHRPP hat Organisationen in 47 US-Bundesstaaten, in Belgien,Brasilien, Kanada, China, Indien, Mexiko, Korea, Saudi-Arabien,Singapur, Südafrika, Taiwan und Thailand akkreditiert. Alle größeren,unabhängigen institutionellen US-Prüfgremien haben sich dieAAHRPP-Akkreditierung verdient. Außerdem haben mehr als 60 Prozentder forschungsintensiven Universitäten der USA und mehr als 65Prozent der US-amerikanischen medizinischen Fakultäten entweder dieAAHRPP-Akkreditierung oder haben mit dem Akkreditierungsprozessbegonnen. Die weltweit größte staatliche Unterstützerin vonForschung, die US-amerikanische Gesundheitsbehörde NationalInstitutes of Health (NIH), hat sich die Akkreditierung verdient,genauso wie auch Pfizer, Inc., der größte industrielle Sponsor imBereich klinischer Forschung.Informationen zu AAHRPP: Als gemeinnützige Organisation sorgtAAHRPP für die Akkreditierung von Organisationen, die Humanforschungdurchführen oder überprüfen und beweisen können, dass ihreSchutzmaßnahmen jene übersteigen, die von der US- Regierung gefordertwerden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.aahrpp.org.