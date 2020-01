AAC Technologies beginnt mit Bau eines 600 Mio. USD teuren Werks für optische Systeme im Changzhou Hi-Tech District

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - AAC Technologies hat im Changzhou NationalHi-Tech District mit dem Bau einer 600 Mio. USD teuren Produktionsanlage füroptische Kameramodule begonnen. Der Standort soll einen Jahresumsatz von mehrals 10 Mrd. Yuan einbringen. AAC Technologies wurde 1993 in Shenzhen gegründetund ist globaler Marktführer bei der Präzisionsfertigung mit eigenenKerntechnologien in den Bereichen Mikroakustik, Präzisionsoptik,elektromagnetische Übertragung und Hochfrequenzantennen. In allen vier Sektorenhat das Unternehmen weltweit den größten Marktanteil. 2019 investierte AACTechnologies in sein zweites Projekt in der Changzhou Comprehensive Bonded Zone-- Ruitai Optics (Changzhou), nämlich einen Standort für F&E und Herstellungoptischer Kameramodule. In dem neuen Werk sollen vor allem optische Module,optische Linsen, Formteile, Tauchspulmotoren, Sensoren und zugehörige Chipshergestellt werden. Es entsteht dort eine komplette Industriekette für optischeModule innerhalb des Changzhou National Hi-Tech District.Am selben Tag war Baubeginn für 31 Schlüsselprojekte im Changzhou NationalHi-Tech District, einschließlich der Anlage von AAC Technologies. Insgesamtwerden dort 16,59 Mrd. Yuan investiert; 6,06 Mrd. Yuan sollen 2020 kapitalisiertsein. 12 dieser Projekte wurden von der Regierung als strategische Projekte inaufstrebenden Sektoren eingestuft, 14 als Projekte für fortgeschritteneFertigungsverfahren und 5 als Projekte für moderne Dienstleistungen.2019 haben sich im Changzhou National Hi-Tech District 121 hochqualitativeProjekte angesiedelt, darunter zwei Projekte mit einem Kapitaleinsatz von mehrals 10 Mrd. Yuan (1 Mrd. USD), zwei weitere mit einem Kapitaleinsatz von über 5Mrd. Yuan (500 Mio. USD) und ein Projekt im Wert von über 3 Mrd. Yuan (300 Mio.USD). Außerdem gibt es 17 ausländisch investierte Großprojekte mit einemeingetragenen Kapital von mehr als 30 Mio. USD. Damit wurde das Jahreszielübertroffen und sowohl bei Anzahl und Tempo der Projektrealisierung ein neuerRekord gesetzt. Der District hat sein Jahresziel von 760 Mio. USD aneingezahlten ausländischen Investitionen zwei Monate früher als geplanterreicht, so schnell wie nie zuvor. 2019 wurden von der Regierung der ProvinzJiangsu acht Projekte als Schlüsselprojekte für die Provinz deklariert. Dasmacht ein Dreißigstel der Summe für die Provinz und fast ein Viertel der Summefür die Stadt aus und bedeutet in beiden Fällen einen höheren Anteil vonSchlüsselprojekten als je zuvor.Informationen zum Changzhou National Hi-Tech District (CND)Der Changzhou National Hi-Tech District (CND) befindet sich mitten imYangtse-Flussdelta. Mehr als 1.600 ausländisch investierteUnternehmen haben sich im CND angesiedelt. Der CND treibt derzeit dieEntwicklung voran und intensiviert den Aufbau einer Industriebasis,um die 2 Kernsegmente Anlagenbau (Präzisionsmaschinen) und neueMaterialien zu vergrößern und zu stärken. Zu den aufstrebendenBranchen zählen Informationstechnologie, Biomedizin, Fahrzeuge mitneuen Antriebsformen, Fotovoltaik und Luftfahrt, in denen innovativeUnternehmen tätig sind. Verwandte Links: www.cznd.gov.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1063232/AAC_Technologies.jpgPressekontakt:Chris Cao+86-15951200078chriscao@cznd.org.cnZhongliang Wang +86 13092527003759965867@qq.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82709/4492716OTS: Changzhou National Hi-Tech DistrictOriginal-Content von: Changzhou National Hi-Tech District, übermittelt durch news aktuell