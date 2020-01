AACSB verkündet Class of Influential Leaders 2020

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Fünfte jährliche Influential Leaders Challengewürdigt 25 herausragende Absolventen von WirtschaftshochschulenAACSB International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701844-1&h=1770321085&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701844-2%26h%3D2534007407%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252F%26a%3DAACSB%2BInternational&a=AACSB+International) (AACSB), der weltgrößte Verband fürWirtschaftspädagogik, hat heute seine Class of Influential Leaders 2020 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701844-1&h=2461166851&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701844-2%26h%3D3001212579%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finfluential-leaders%252Fhonorees%253FF_Year%253D2020%26a%3D2020%2BClass%2Bof%2BInfluential%2BLeaders&a=Class+of+Influential+Leaders+2020) bekanntgegeben. Dazu gehören 25 Absolventen von Wirtschaftshochschulen, dieals Vorbild für die nächste Generation von Führungskräften der Wirtschaftdienen.Mit der Influential Leaders Challenge zeichnet der AACSB jedes Jahr diebesonderen Leistungen von Absolventen akkreditierter Hochschulen aus. In diesemJahr fanden sich unter den Preisträgern ein Bürgermeister (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701844-1&h=2164136932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701844-2%26h%3D3108238695%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finfluential-leaders%252Fhonorees%252F2020%252Fminna-arve%26a%3Dmayor&a=B%C3%BCrgermeister), ein Erfinder (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701844-1&h=787278033&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701844-2%26h%3D3478107627%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finfluential-leaders%252Fhonorees%252F2020%252Fjamie-siminoff%26a%3Dinventor&a=Erfinder), einAkademiker (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701844-1&h=3493281181&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701844-2%26h%3D2801213397%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finfluential-leaders%252Fhonorees%252F2020%252Fjesse-pipes%26a%3Dacademic&a=Akademiker) und ein Markenexperte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701844-1&h=824099345&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701844-2%26h%3D1922043506%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finfluential-leaders%252Fhonorees%252F2020%252Flulu-raghavan%26a%3Dbrand%2Bexpert&a=Markenexperte) - besser lässt sich die Vielfalt derBerufsmöglichkeiten für Absolventen von Wirtschaftshochschulen nicht aufzeigen."Es ist uns ein Anliegen, die Erfahrungen von Absolventen vonWirtschaftshochschulen in das Rampenlicht zu rücken, die in der Welt positiveVeränderungen bewirken", sagte Tom Robinson, President und CEO des AACSB. "DiePreisträger der Class of Influential Leaders 2020 haben bei AACSB-akkreditiertenWirtschaftshochschulen eine erstklassige Ausbildung erhalten und sind führendeVertreter ihrer Industriezweige und Gemeinschaften, die mit Begeisterung undEngagement ihre Arbeit machen. Ihre Erfolge und die Art und Weise, wie siezukünftige Führungskräfte der Wirtschaft inspirieren, verdienen Anerkennung undAACSB ist stolz darauf, jeden Preisträger zu würdigen."Die Influential Leaders Challenge findet bereits zum fünften Mal statt. Bislangwurden mehr als 200 Absolventen von Wirtschaftshochschulen für ihre nachhaltigegestalterische Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft ausgezeichnet. SämtlichePreisträger haben an einer der weltweit 850 AACSB-akkreditiertenWirtschaftshochschulen einen Nichtgraduierten- bzw. Graduiertenabschluss gemachtoder promoviert.Jeder Influential Leader wurde von der entsprechenden Alma Mater vorgeschlagen.Unterlegt von interessanten und inspirierenden Erzählungen, zeigten dieWirtschaftshochschulen auf, wie die Preisträger innerhalb ihrer IndustriezweigeInnovations- und Führungsarbeit leisten, sich für das Wohl der Gesellschaftengagieren und zukünftige Führungskräfte der Wirtschaft inspirieren. Diediesjährige Class repräsentiert AACSB-akkreditierte Wirtschaftshochschulen aus13 Ländern. Die Preisträger haben sich um mehr als ein Dutzend Industrienverdient gemacht, darunter Technologie, Medien, Hospitality und Healthcare.Unter aacsb.edu/influential-leaders (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701844-1&h=3294936650&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2701844-2%26h%3D1651064775%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finfluential-leaders%26a%3Daacsb.edu%252Finfluential-leaders&a=aacsb.edu%2Finfluential-leaders) finden Sie die ganz persönlichen Erfahrungsberichte jedes Preisträgers mitweiteren Details darüber, wie sie in der Welt sinnstiftende und nachhaltigeVeränderung bewirken.Informationen zu AACSB InternationalAACSB International (AACSB) besteht seit 1916 und ist der weltgrößte Verband fürWirtschaftspädagogik. Er verbindet Lehrende, Lernende und Wirtschaft unter dergemeinsamen Zielsetzung, die nächste Generation exzellenter Führungskräfteauszubilden. 