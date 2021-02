AACSB gibt die Klasse der einflussreichen Führungskräfte 2021 bekannt

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Sechste jährliche "Influential Leaders"-Initiative zeichnet 25 herausragende Absolventen von Business Schools für ihren Beitrag zur Gesellschaft ausAACSB International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3065973-1&h=2953250005&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3065973-1%26h%3D1824434307%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252F%26a%3DAACSB%2BInternational&a=AACSB+International) (AACSB) - der weltweit größte Verband für Wirtschaftsausbildung - gibt heute seine 2021 Class of Influential Leaders (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3065973-1&h=386802190&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3065973-1%26h%3D439332679%26u%3Dhttp%253A%252F%252Faacsb.edu%252Finfluential-leaders%26a%3D2021%2BClass%2Bof%2BInfluential%2BLeaders&a=2021+Class+of+Influential+Leaders) bekannt, eine Gruppe von 25 Absolventen von Wirtschaftsschulen, deren inspirierende Arbeit als Vorbild für die nächste Generation von Wirtschaftsführern dient.Aufbauend auf den kürzlich verabschiedeten 2020 Business-Akkreditierungsstandards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3065973-1&h=2684276524&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3065973-1%26h%3D1588827049%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faacsb.edu%252Faccreditation%252Fstandards%252Fbusiness%26a%3D2020%2Bbusiness%2Baccreditation%2Bstandards&a=2020+Business-Akkreditierungsstandards) der AACSB und einer erneuten Fokussierung auf die Schaffung positiver gesellschaftlicher Veränderungen ehrt die Organisation Absolventen von Wirtschaftshochschulen, die ihre betriebswirtschaftliche Ausbildung auf einzigartige Weise für einen positiven Einfluss nutzen. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören Befürworter von Vielfalt und Inklusion, soziale Unternehmer, Experten für wirtschaftliche Entwicklung und Führungskräfte im Gesundheitswesen - ein Beispiel für die Vielfalt der Karrierewege, die durch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung unterstützt werden. Die "Influential Leaders"-Initiative ist ein Beispiel dafür, wie die Wirtschaftsausbildung zum besseren Verbunden ist (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3065973-1&h=1499586662&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3065973-1%26h%3D1661306286%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faacsb.edu%252Fabout%252Fadvocacy-and-awareness%252Fsocietal-impact%26a%3DConnected%2Bfor%2BBetter&a=zum+besseren+Verbunden+ist)."Diese Preisträger sind ein perfektes Beispiel für gelebte Wirtschaftsausbildung", sagte Caryn L. Beck-Dudley, AACSB-Präsidentin und CEO. "AACSB-akkreditierte Business Schools haben sich verpflichtet, auf vielfältige Weise einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen - und diese Alumni zeigen, dass Business Education tatsächlich eine Kraft für das Gute ist. Wir sind von ihren Bemühungen inspiriert und fühlen uns geehrt, sie auszuzeichnen."Im sechsten Jahr des Bestehens der AACSB Influential Leaders werden fast 250 Absolventen von Business Schools geehrt, die einen nachhaltigen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft haben. Alle Geehrten haben einen Bachelor-, Master- oder Doktortitel von einer der mehr als 880 AACSB-akkreditierten Business Schools weltweit erworben. Die Initiative "2021 Influential Leaders" wird von Barco unterstützt.Jeder Influential Leader wurde von seiner Alma Mater mit inspirierenden Geschichten nominiert, die zeigen, wie die Geehrten in ihren Branchen führend und innovativ sind, einen Beitrag für ihre Gemeinden leisten und zukünftige Führungskräfte ermutigen. Die diesjährige Klasse repräsentiert AACSB-akkreditierte Business Schools in 15 Ländern, und die Geehrten haben viele Branchen beeinflusst, darunter Bildung, Gesundheitswesen, Technologie und Nachhaltigkeit. Die einzigartigen Geschichten jedes Geehrten und wie sie einen bedeutenden, dauerhaften Einfluss auf die Welt ausüben, finden Sie unter aacsb.edu/influential-leaders (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3065973-1&h=2856348593&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3065973-1%26h%3D2581493035%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finfluential-leaders%26a%3Daacsb.edu%252Finfluential-leaders&a=aacsb.edu%2Finfluential-leaders).Informationen zu AACSBDie 1916 gegründete AACSB ist der weltweit größte Verband für Wirtschaftsausbildung, der Lehrende, Lernende und Unternehmen miteinander verbindet, um die nächste Generation großartiger Führungskräfte hervorzubringen. Mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern und Territorien fördert AACSB das Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt die Wirkung in der Wirtschaftsausbildung. Mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern und Territorien fördert AACSB das Engagement, beschleunigt Innovationen und verstärkt die Wirkung in der Wirtschaftsausbildung.