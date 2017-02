AACSB International zeichnet 35 Bildungseinrichtungen aus der ganzen Welt für Innovation bei geschäftlicher Weiterbildung aus

Zweite jährliche "Innovations That Inspire" zeigen einzigartigeneue Methoden von Wirtschaftshochschulen, gesellschaftlichen Bedarfzu decken und geschäftliche Führungskräfte der Zukunft zuunterstützen.Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Im Zuge der schnellenGlobalisierung und des rapiden Wandels sind Wirtschaftshochschulenwertvoller denn je. AACSB International (http://www.aacsb.edu/)(AACSB), das größte Bildungsnetzwerk der Welt, hat heute auf seiner"Deans Conference 2017" 35 Innovationen vorgestellt, welche wichtigeArbeit repräsentieren, mit der Wirtschaftshochschulen derGesellschaft und ihren Gruppierungen helfen.Die zweite jährliche Initiative Innovations That Inspire(http://www.aacsb.edu/innovations-that-inspire) zeichnetInstitutionen aus, die sich im Bereich der geschäftlichen Bildung fürVeränderung einsetzen. Insgesamt liefen 315 Einreichungen aus 33Ländern ein. Dies ist ein Zeichen wachsenden globalengesellschaftlichen Bedarfs für angebundene und zukunftsgerichteteWirtschaftshochschulen. Die Initiative und die von ihr gezeigtenArbeiten unterstreichen die wichtige Rolle, welche Innovation beimErreichen der branchenweiten Vision (http://www.aacsb.edu/vision) imBereich geschäftlicher Weiterbildung spielt, die AACSB im Jahr 2016vorstellte."Innovations That Inspire des Jahres 2017 steht für die neuestenIdeen, welche Wirtschaftshochschulen anbieten können. Sie arbeitenunablässig und kreativ daran, die drängendsten Probleme unserer Zeitzu lösen", sagte Thomas R. Robinson, Präsident und CEO von AACSB."Diese Bildungsstätten erzielen positive Auswirkungen durch sinnvolleIdeen und wachsende Gelegenheiten für das Engagement, um eine bessereund angebundenere Welt zu ermöglichen."Im Zuge der Initiative des Jahres 2017 wurden Mitglieder von AACSBdarum gebeten mitzuteilen, wie ihre Institutionen in dreispezifischen Bereichen zum Wandel beitragen:- Disziplinen übergreifendes Engagement: Die Bildungseinrichtungennutzen die Gelegenheit, Fachwissen unterschiedlicher Disziplinenaus Wirtschaft, Kunst, Wissenschaft, Technik, Medizin und Jura zunutzen und miteinander zu verbinden. Diese umfassende Fachkenntniswird genutzt, um neue Wege für Einfluss, Wachstum und Entwicklungzu definieren.- Engagement mit der Geschäftswelt: Andere Institutionen schaffenwichtige Verbindungen mit der Geschäftswelt. Dies ermöglichtbahnbrechende Erfahrungsmöglichkeiten für die Lernenden,Partnerschaften zur Erweiterung des Wissens für die Lehrenden undneue Netzwerke für Innovation und positives Wachstum - lokal undregional.- Engagement mit allen Bereichen der Gesellschaft: DieBildungseinrichtungen sehen die Wichtigkeit unterschiedlicherPerspektiven und sorgen für eine Förderung des Engagements inverschiedensten Bereichen der Gesellschaft mit dem Ziel derUnterstützung von Einbindung, alternativen Strategien,unterschiedlichen Perspektiven und Einsicht zur Förderungweltweiter wirtschaftlicher Prosperität.Eine Übersicht über die vorgestellten Innovationen finden Sieunter www.aacsb.edu/innovations-that-inspire. Zusätzlich zu den 35Genannten wird AACSB weiterhin exemplarische Verfahrensweisenvorstellen, welche derzeitige bemerkenswerte Bemühungenherausstellen, die wirtschaftliche Weiterbildung zu modernisieren.Dies geschieht über das preisgekrönte Magazin BizEd(http://www.bizedmagazine.com/), den Newsletter AACSB LINK(http://www.aacsb.edu/publications/link), den AACSB Blog(http://www.aacsb.edu/blog) und global weltweite Initiativen zurInformation und Hilfestellung.Über AACSB InternationalAACSB ist das größte Netzwerk zur geschäftlichen Bildung weltweit,welches die Bereiche Forschung und Wirtschaft miteinander verbindet.Es werden Informationen über kaufmännische Ausbildung,Qualitätssicherung und professionelle Weiterbildung für mehr als1.500 Mitgliedsorganisationen in 97 Ländern und Regionenbereitgestellt. AACSB wurde 1916 gegründet und akkreditiert weltweit780 Wirtschaftshochschulen. AACSBs globaler Hauptsitz befindet sichin Tampa, Florida (USA), der Hauptsitz für den Asien-Pazifik-Raum istSingapur und Hauptsitz für Europa, den Nahen Osten und Afrika istAmsterdam (Niederlande). Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.aacsb.eduLogo - http://mma.prnewswire.com/media/388301/AACSB_Logo.jpgPressekontakt:Amy PonzilloSenior ManagerPublic RelationsMediaRelations@aacsb.eduOriginal-Content von: AACSB International, übermittelt durch news aktuell