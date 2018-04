AACSB International würdigt 30 Schulen mit beispielhafter Führungsstärke in einer sich verändernden Welt

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - Als Reaktion auf rasante globaleVeränderungen vermitteln Business Schools den Studierenden heutenicht mehr, wie die Welt gegenwärtig funktioniert, sondern bilden siefür eine Welt aus, die es noch nicht gibt. Mutige und innovativeAnsätze für die Entwicklung von Führungskräften sind der Schlüsselihres Erfolgs. Die AACSB International - The Association to AdvanceCollegiate Schools of Business (http://www.aacsb.edu/) (AACSB)erkennt heute 30 internationale Institutionen an, die angesichts vonUngewissheiten in der Welt eine beispielhafte Führungsstärke unterBeweis stellen und diese Erfolgsqualitäten in der nächsten Generationvon Führungskräften inspirieren.Die dritte jährliche Herausforderung unter dem Titel InnovationsThat Inspire (http://www.aacsb.edu/innovations-that-inspire)(Innovationen, die uns inspirieren) würdigt Institutionen aus allenTeilen der Welt, die als Verfechter von positiven Veränderungen inder Bildungslandschaft für Führungskräfte tätig sind. DasHauptaugenmerk lag in diesem Jahr auf Innovationen in der Entwicklungvon Führungspersönlichkeiten - eine tragende Säule desAkkreditierungsverfahrens und eine von fünf Möglichkeiten, die in derCollective Vision (http://www.aacsb.edu/vision) (Kollektive Vision)für Wirtschaftspädagogik von der AACSB identifiziert wurden."Das größte Risiko, dem Business Schools ausgesetzt sind, istnicht das rasante Tempo der Veränderungen, sondern die versäumteVorbereitung der nächsten Generation von Wirtschaftsführern auf dieBewältigung dieser Herausforderung", sagte Thomas R. Robinson,President und CEO der AACSB. "Die Vermittlung von Fähigkeiten zurAnpassung an Veränderungen ist die beste Rendite, die wir denStudierenden für ihre Investition bieten können. Aus diesem Grund binich unglaublich stolz auf die Würdigung dieser 30 Institutionen, dieBest-in-Class-Programme zur Entwicklung von Führungsqualitätenimplementieren, die dafür sorgen werden, dass unsere zukünftigenFührungskräfte allen kommenden Herausforderungen gewachsen seinwerden."Die Empfänger der 2018 Innovations That Inspire Auszeichnungenwurden für ihre Errungenschaften bei der Führungskräfteentwicklung indrei ausgeprägten Bereichen anerkannt:- Stärkung des Verständnisses effektiver Führungskräfteentwicklung:Business Schools arbeiten im Rahmen von Partnerschaften mit derIndustrie an der Erfassung von datenbasierten Einblicken in dieeffektivsten Führungspraktiken und -ansätze. Das Warrington Collegeof Business an der University of Florida bietet in Zusammenarbeitmit P&G eine Initiative zum erfahrungsorientierten Lernen an, dieStudenten dazu anregt, Grundprinzipien der Führungstätigkeit wieemotionale Intelligenz, Teamführung und Einflussnahme anzuwenden.- Verbesserung der Ansätze für die Ausbildung und Entwicklung vonFührungskräften: Business Schools schaffen sowohl innerhalb alsauch außerhalb des Klassenzimmers unkonventionelle und manchmalauch interdisziplinäre Möglichkeiten für Studenten, ihreFührungsqualitäten zu perfektionieren. In Neuseeland veranstaltetdie Victoria Business School an der Victoria University ofWellington für ihre Studenten eine virtuelle Exkursion nach Fiji,damit diese mehr über nachhaltige Entwicklung erfahren können,während sie mit den Realitäten konfrontiert werden, die bei derPlanung einer Geschäftsentwicklung zum Vorschein kommen.- Pflege der Business School Pipeline für den Führungsnachwuchs:Business Schools wenden die Praktiken der Führungskräfteentwicklungan, um die gegenwärtigen und zukünftigen akademischenFührungskräfte darauf hinzulenken, über den gesamten akademischenBetrieb hinweg strategischer zu denken. Das Young Talents Programmder Lagos Business School beschäftigt sich mit der Behebung desMangels an Akademikern in ganz Afrika, indem Studenten zurTeilnahme an einem Mentoringprogramm eingeladen werden, das dieberufliche Laufbahn als Forscher und Hochschullehrer im Bereich derWirtschaftspädagogik vorstellt.Einen Überblick über alle gewürdigten Innovationen finden Sieunter www.aacsb.edu/innovations-that-inspire.Informationen zu AACSB InternationalAls größte Allianz der Welt für Wirtschaftspädagogik besteht dieMission der AACSB darin, Engagement zu fördern, Innovation zubeschleunigen und die Wirkung der Wirtschaftspädagogik zu verstärken.Weitere Information finden Sie unter aacsb.edu(http://www.aacsb.edu/).Logo -https://mma.prnewswire.com/media/492010/AACSB_International_Logo.jpgPressekontakt:Natalie BedoreAACSB Media Relationsnatalie.bedore@aacsb.eduOriginal-Content von: AACSB International, übermittelt durch news aktuell