A2A SPA: Was wird sich hier jetzt tun?

Weitere Suchergebnisse zu "A2A":

Per 26.07.2018, 09:08 Uhr wird für die Aktie A2A SPA am Heimatmarkt BrsaItaliana der Kurs von 1,53 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Multi-Hilfsprogramme".A2A SPA haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: A2A SPA erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Utilities"-Branche sind im Durchschnitt um 0,57 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +11,22 Prozent im Branchenvergleich für A2A SPA bedeutet. Der "Utilities"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,57 Prozent im letzten Jahr. A2A SPA lag 11,22 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Weiterlesen...