A1 Digital von Gartner im Magic Quadrant positioniert (FOTO)

München/Wien (ots) - A1 Digital als "Niche Player" im Magic Quadrant fürweltweite Managed IoT Connectivity Services von Gartner gelistetGartner positioniert A1 Digital erstmals in einem Magic Quadrant. AlsDigitalisierungsdienstleister ist A1 Digital als eines von 18 Unternehmen alsNischenanbieter im weltweiten Marktsegment der Managed IoT Connectivity Servicesgelistet.Der dynamische digitale Wandel beeinflusst Geschäftsmodelle und -prozesse infast allen Wirtschaftszweigen grundlegend. Damit wird die Digitalisierung zueinem strategischen Kernthema, um die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Umfeld zusichern. A1 Digital macht die Digitalisierung greifbar und unterstütztUnternehmen dabei, digitale Potenziale zu nutzen und in Geschäftserfolgeumzusetzen. A1 Digital konzentriert sich auf branchenspezifische Anwendungen imBereich Internet of Things (IoT) sowie auf die europäische Cloud-PlattformExoscale und ein Portfolio von Sicherheitslösungen. Das Unternehmen mitHauptsitz in Wien sowie Niederlassungen in München und Lausanne ist seit 2017 amMarkt und erstmals im renommierten "Magic Quadrant Managed IoT ConnectivityServices, Worldwide" von Gartner positioniert(1). A1 Digital führt dieAnerkennung als Nischenplayer auf die vornehmlich europäische Ausrichtung von A1Digital sowie auf den besonderen Fokus der Beratungsleistungen auf kleine undmittlere Unternehmen (KMU) zurück.A1 Digital setzt digitales Potenzial in konkrete Geschäftsergebnisse umLaut Gartner überzeugt A1 Digital vor allem durch seine überdurchschnittlicheKundenorientierung. Den Experten von A1 Digital gelinge es, komplexeZusammenhänge der digitalen Transformation in unternehmerischen Erfolg zuverwandeln und die Digitalisierung in die Realität umzusetzen. A1 Digital punktemit termingerechter Projektabwicklung, hoher Zuverlässigkeit und Budgettreuedurch transparente Preismodelle."Digitalisierung steigert den Unternehmenswert", erklärt Dr. ElisabettaCastiglioni, CEO von A1 Digital. "Viele unserer Kunden befinden sich mitten inihrer Transformation. Unsere Mission ist es, ihnen zu helfen, ihr digitalesPotenzial in konkrete Geschäftsergebnisse umzusetzen und so für die Zukunftrelevant zu bleiben. Als ihr Partner auf diesem Weg glauben wir, dass sichunsere absolute Ausrichtung auf den Erfolg unserer Kunden in unsererPositionierung im Gartner Magic Quadrant widerspiegelt."Francis Cepero, Director Vertical Market Solutions (VMS) und bei A1 Digitalverantwortlich für IoT und Advanced Analytics, ergänzt: "Die Suche nach demrichtigen Digitalisierungspartner ist eine Frage des Vertrauens, und deshalbsollten Unternehmen, insbesondere KMUs, erfolgreiche Referenzen potenziellerPartner sehr genau überprüfen. Wir glauben, dass Gartner mit dem Magic Quadrantfür weltweite Managed IoT Connectivity Services die dringend benötigteOrientierung in einem stark fragmentierten und unüberschaubarem Markt bietet.Wir sind erfreut über die Anerkennung durch Gartner und verstehen dieseAuszeichnung als Ansporn, noch mehr für unsere Kunden auf ihrem Weg zumdigitalen Erfolg zu tun."A1 Digital bedient derzeit mehr als 500 Kunden und hat im Bereich Managed IoTConnectivity Services die Digitalisierung unter anderem mit der ÖsterreichischenBundesbahn (ÖBB) auf die Schiene gebracht.(1) Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services,Worldwide, Pablo Arriandiaga, Eric Goodness, et al., 12. Dezember 2019.Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die inseinen Marktforschungsveröffentlichungen dargestellt sind, und empfiehltTechnologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oderanderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Marktforschungsveröffentlichungen vonGartner bestehen aus den Meinungen der Research-Abteilung von Gartner und sindnicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oderstillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlichaller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.Über A1 DigitalA1 Digital berät Unternehmen bei Fragen der digitalen Transformation undbegleitet sie bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsbereiche. Der Fokus liegtauf branchenspezifischen Anwendungen im Bereich Internet of Things (IoT) sowieauf cloudbasierten Produkten und Lösungen für den modernen Arbeitsplatz. Mitskalierbaren Services ist A1 Digital zudem idealer Partner für digitale Projekteim Mittelstand. Als Teil der Telekom Austria Gruppe und damit von América Móvilgreift das Unternehmen auf die gewachsene Infrastruktur einer der weltweitgrößten Mobilfunkbetreiber zurück. 