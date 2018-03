A1Logic bringt A1FILO auf den Markt, um Datenverstöße und böswillige Insider zu stoppen

Washington (ots/PRNewswire) - A1Logic kündigt sein patentiertesProdukt A1FILO an, das in eine komplett neue Datenschutzkategorieunter der Bezeichnung "Data Breach Prevention"(Datenverstoß-Prävention) fällt. A1FILO stoppt Datenverstöße durchden Schutz der Daten "IN VERWENDUNG" (in use), zusätzlich zum Schutzder "ruhenden" Daten (at rest) und der Daten "in Übertragung" (intransit). A1FILO ist damit das erste Produkt, das Datenverstößensogar bei Vermutung von böswilligen Insidern, infizierten Geräten undkompromittierten Netzwerken entgegenwirkt.Zu den erheblichen nationalen Sicherheitsvorfällen, die durchA1FILO hätten verhindert werden können, zählen unter anderem dieCyberattacke im US-amerikanischen Amt für Personalverwaltung (USOffice of Personnel Management), Edward Snowdens Diebstahl vonNSA-Daten und Bradley Mannings Datendiebstahl. A1FILO hätte auchzahlreiche der Datenverstöße in der Finanzbranche, imGesundheitswesen, in der Fertigungsbranche und im Handel verhindernkönnen.Datenverschlüsselung ist eine ausgereifte Technologie, aber dieEndgeräte und der menschliche Faktor sind das schwächste Glied in derDatensicherheitskette. Die drei Datenzustände sind "ruhend", "inÜbertragung" und "in Verwendung". Während die Daten im Status"ruhend" und "in Übertragung" sind, bleiben sie verschlüsselt undsind im Wesentlichen unverändert und gesichert. Bei Daten "inVerwendung" wird der Verschlüsselungsschutz entfernt und dieverschlüsselten Daten werden im Speicher des genutzten Geräts für dieAnwendung, die laufen soll, entschlüsselt. An diesem Punkt sind dieunverschlüsselten Daten am meisten gefährdet. Zu diesem Zeitpunktfinden die Datenverstöße statt und Malware und böswillige Insiderkönnen ganz einfach Daten herauskopieren. Bis jetzt sind Daten "inVerwendung" aufgrund der Begrenztheit der heutigen Betriebssystemeäußerst gefährdet, was zu Datenverstößen führt. Die vorhandenenProdukte zur Datensicherheit nutzen Heuristik (Suche, Übereinstimmungund Schutz) und Muster-Abgleich-Technologie, was von neuen Musternumgangen wird. Das bahnbrechende Konzept von A1FILO nutzt Algorithmenzum Schutz von Daten und es kann nicht durch Steganografie umgangenwerden."Daten müssen nicht nur 'ruhend' und 'in Übertragung' geschütztwerden, sondern auch 'in Verwendung'. DieContainerisierungstechnologie von A1FILO schützt Daten in allen dreiSzenarien und macht die Daten 'in Verwendung' unzugänglich - sogarfür die heutige RAM-Scraping-Malware", sagte Neil Sikka, CEO vonA1Logic. Im Jahr 2018 werden durch die Datenschutz-Grundverordnung(DSGVO) Europas, die am 25. Mai 2018 in Kraft treten wird, weltweitstrenge Regulierungen und schwere Strafen eingeführt. A1FILO schütztDaten und hilft Kunden, die Einhaltung der DSGVO zu gewährleisten.Informationen zu A1LogicA1Logic, das im Jahr 2013 von Neil Sikka (ein ehemaligerMicrosoft-Ingenieur) und Sunil Sikka gegründet wurde, ist einUnternehmen für Cybersicherheit und löst das Problem vonDatenverstößen durch seine Hypervisor-basierte Innovationsplattform.Mithilfe von A1FILO stoppt A1Logic Datenverstöße, die die größtenUnternehmen und Regierungen bedrohen.MEDIEN-KONTAKTINFORMATIONSunil Sikka202-888-7765x122sunil.sikka@A1Logic.comhttps://www.a1logic.com/https://www.a1logic.com/#contact@a1logic (https://twitter.com/a1logic)Original-Content von: A1Logic, übermittelt durch news aktuell