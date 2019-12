A10 Networks: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Per 09.12.2019, 12:35 Uhr wird für die Aktie A10 Networks am Heimatmarkt New York der Kurs von 6.32 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Systemsoftware".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses A10 Networks auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt A10 Networks mit einer Rendite von 4,29 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,54 Prozent. Auch hier liegt A10 Networks mit 19,25 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Die A10 Networks ist mit einem Kurs von 6,32 USD inzwischen -6,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -7,87 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der A10 Networks-RSI ist mit einer Ausprägung von 82,76 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 75,58, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Sell" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".