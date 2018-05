9 überraschende Fakten zum Thema Blockchain

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Blockchain hat eine Menge Aufmerksamkeit als Grundlage für Krypto-Währungstransaktionen erhalten, aber die Technologie selber bietet viele Anwendungen, die weit über das Aufzeichnen von Transaktionen hinausgehen. Blockchain ist im einfachsten Fall ein offenes Verzeichnis, das niemandem gehört. Es ist eine Technologie, die auch dazu verwendet wird, um Finanztransaktionen durchzuführen, aber ihre dezentrale Anlage bedeutet, dass Menschen, Unternehmen und Regierungen sie für die Aufzeichnung aller Arten und für den Austausch von Informationen nutzen können.

Hier sind einige der wichtigsten Dinge, die man über diese Technologie wissen sollte.

1. Blockchain kann für den Nachweis wissenschaftlicher Forschungsergebnisse verwendet werden

Ein kürzlich veröffentlichter Blog-Post von Scientific American besagt, dass jedes Jahr etwa 2,5 Millionen wissenschaftliche Studien veröffentlicht werden – Forscher haben es demnach schwer, die Ergebnisse zu verifizieren. Mehr als zwei Drittel der Wissenschaftler, die versuchen, die Ergebnisse eines anderen Forschers zu replizieren, schaffen dies nicht. Aber Blockchain könnte dabei helfen, heißt es im Artikel: „Blockchain würde das Teilen, Authentifizieren und Zertifizieren von Informationen viel schneller und einfacher machen – und es fast unmöglich machen, Daten zu ändern.“

2. Die Blockchain-Technologie hat bereits mehr als 270 Milliarden Dollar an Transaktionen verwaltet und verteilt

Untersuchungen von Gartner zufolge wurden bis Ende 2017 300 Millionen Blockchain-Transaktionen verarbeitet.

3 Die Marktgröße von Blockchain wird bis 2024 60 Milliarden Dollar betragen

Die Marktgröße von Blockchain betrug 2017 zwar nur 708 Millionen Dollar, aber es wird erwartet, dass sie bis 2024 auf 60,7 Milliarden Dollar ansteigt. Der größte Teil des Wachstums in den nächsten Jahren wird voraussichtlich aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen kommen.

4 .Einige Technologieunternehmen verdienen Geld mit dem Trend, aber sie bleiben vorsichtig

NVIDIA (WKN:918422) und Advanced Micro Devices (WKN:863186) verkaufen ihre Grafikprozessoren (GPUs) an Unternehmen und Privatpersonen, die sie zum Abbau von Krypto-Währungen wie Bitcoin verwenden. Die Prozessoren können aber auch für Blockchain-Verzeichnisse verwendet werden.

NVIDIAs CEO Jensen Huang sagte kürzlich in einem CNBC-Interview, dass „Blockchain für langfristig da sein“ wird und es eine grundlegende neue Form der Datenverarbeitung sein wird. Er fügte hinzu, dass Blockchain und Krypto-Währungen wichtige Treiber für GPUs sein werden.

NVIDIA splittert seine GPU-Verkäufe nicht speziell für Blockchain auf, aber im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 verdiente man 70 Millionen Dollar allein aus GPU-Verkäufen für Krypto-Währungs-Mining. Natürlich sind Blockchain und Krypto-Währungs-Mining nicht dasselbe, obwohl sie schon recht viel miteinander zu tun haben, so dass man nicht genau wissen kann, wie wichtig Blockchain für NVIDIA im Moment nun wirklich ist. Aber wir wissen, dass das Unternehmen auf keinen der beiden Trends ausschließlich setzt. Colette Kress, CFO von NVIDIA, sagte zum jüngsten Gewinnaufruf des Unternehmens: „Obwohl der Gesamtbeitrag der Krypto-Währung zu unserem Geschäft nach wie vor schwer zu quantifizieren ist, glauben wir, dass es mehr war als im Vorquartal. Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch nach wie vor auf unserem Kernmarkt, da die Krypto-Währungstrends volatil bleiben dürften.“

Auch AMD profitiert von der Blockchain, allerdings macht diese immer noch bloß einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Das Unternehmen sagte kürzlich in einer Erklärung, dass der Prozentsatz des Umsatzes im Zusammenhang mit der Blockchain im mittleren einstelligen Bereich für 2017 lag. Außerdem hieß es: „Wir schätzen die Zeit und Aufmerksamkeit, die Investoren weiterhin auf Blockchain und Krypto-Währung verwenden, möchten sie aber auch im Hinblick auf die vielen anderen Wachstumschancen, die sich für AMD bieten, im Auge behalten“.

5. Es wird verwendet, um den Medienkauf transparenter zu machen

Salon Media Group testet ein von IBM (WKN:851399) erstelltes Blockchain-Verzeichnis zur Erfassung von Anzeigenkaufverträgen, Impressionsdaten und wie viel Salon für die Anzeigen bezahlt wird. Darüber hinaus hat Unilever damit begonnen, die Blockchain von IBM zu nutzen, um einige Anzeigen in den USA zu kaufen und die Transaktionen zu verfolgen. Laut Juniper Research zählt IBM im Jahr 2017 zu den führenden Blockchain-Unternehmen – immerhin 43 % bewerten die Blockchain-Technologie von IBM besser als alle Systeme der Wettbewerber.

6. Die Technologie kann verwendet werden, um den Stromverbrauch von Elektrizitätsunternehmen zu verwalten

Über die Blockchain können Verbraucher ihre Verbrauchsdaten mit ihren Energieversorgern teilen, indem sie ihren monatlichen Verbrauch sicher und automatisch an ein dezentrales Verzeichnis senden. In einem Artikel vom MIT Technology Review wurde letztes Jahr festgestellt, dass Energieerzeuger und -verbraucher die Blockchain nutzen könnten, um auf einfache Weise Daten miteinander auszutauschen: „Befürworter sagen, dass die Technologie besonders vielversprechend sein könnte in Branchen, in denen Netzwerke von Partnern auf gemeinsame Daten angewiesen sind – so wie Stromerzeuger und -verbraucher, die über das Netz verbunden sind.“

Einige Leute in Brooklyn, New York, haben sogar damit begonnen, ihre eigenen „Mikronetze“ aufzubauen, indem sie ihren eigenen Strom mit Hilfe von Sonnenkollektoren erzeugen und ihn dann über ein Blockchain-System an ihre Nachbarn verkaufen. Das ist ein extremes Beispiel für die Möglichkeiten von Blockchain auf dem Energiemarkt, aber einfachere Anwendungen beinhalten den Einsatz der Technologie zum einfachen und effizienten Austausch von Mess- und Abrechnungsinformationen mit Energieversorgern.

7. Die Einführung von Blockchain könnte die globale Schifffahrtsindustrie revolutionieren

Es erfordert eine Menge komplexer Logistik zwischen Unternehmen, die Dutzende von Schifffahrtswegen nutzen, um Waren rund um die Welt zu transportieren. Aber die Schifffahrtsindustrie versucht nun, diesen Prozess zu vereinfachen, indem man Tage dauernden Papierkram auf wenige Minuten reduziert. Ein kürzlich erschienener Artikel von Bloomberg besagt, dass die Technologie die größte Veränderung in der Schifffahrt seit der Standardisierung der Containergrößen in den 60er Jahren sein könnte. Wenn Blockchain es den Unternehmen tatsächlich erleichtert, den Versand zu organisieren, könnte das die Kosten der weltweit verkauften Waren senken.

8. Die US-Regierung könnte damit das Funkspektrum verwalten

Es gibt ein sehr begrenztes Segment der Ätherwellen, die die US-Regierung derzeit an kommerzielle Rundfunkanstalten und Amateurbetreiber lizenziert. Einige Teile dieses Spektrums werden für Dinge wie kommerzielle Mobilfunksignale verwendet, andere für Regierungssignale und andere für Dinge wie z.B. das W-Lan daheim.

Blockchain könnte verwendet werden, um diese Ätherwellen zu verwalten, indem man die Technologie verwendet, um Multi-Use-Spektren nach Bedarf einzurichten. Unternehmen und Einzelpersonen wären in der Lage, ihren Frequenzbedarf über eine dezentrale Blockchain zu kommunizieren, was die Kosten für die Zuweisung von Frequenzen an nur bestimmte Geräte- und Systemtypen reduzieren könnte, wie das Magazin Wired berichtet. Schon seltsam und ambitioniert – aber eben doch ein weiteres Beispiel für die Vielseitigkeit von Blockchain.

9. Es wird verwendet, um digitale IDs zu erstellen – für Menschen



Mehr als 1 Milliarde Menschen auf der Welt haben keine Möglichkeit, ihre Identität nachzuweisen, aber ein Blockchain-Projekt von Microsoft (WKN:870747) will das ändern. Das Unternehmen will eine dezentrale digitale Identifikation schaffen, die jeder Person eine eindeutige Kennung zuweist, die dann für Banken, Krankenkassen und sogar für Reisen verwendet werden kann.

Ein paar Gedanken zum Blockchain-Markt

Blockchain steckt noch in den Kinderschuhen, und es gibt noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Viele Unternehmen beginnen gerade erst mit ihren Blockchain-Strategien, aber da dieser Trend anhält, werden wir sehen, dass Unternehmen viel mehr in sie investieren. Während es offenbar viel Potenzial hat, würde ich keine Investitionsentscheidungen treffen, die nur auf Blockchain im Augenblick basieren. Es gibt immer noch eine Menge Hype um die Technologie – und das führt manchmal dazu, dass Investoren Aktien eines Unternehmens kaufen, nur weil die gerade mit Blockchain herumexperimentieren.

Stattdessen sollten sich Investoren auf Tech-Unternehmen konzentrieren, die bereits in anderen Märkten führend sind und das Potenzial haben, zusätzlich von der Blockchain zu profitieren. Die anhaltende Marktführerschaft bei Grafikprozessoren für Spiele, KI und Rechenzentren macht NVIDIA zu einer soliden Wette – und das Unternehmen hat darüber hinaus eine wachsende Chance im Bereich Blockchain.

