9½ Wochen vegetarische Verführung: 100/200 wird Hamburgs erstes Sternerestaurant für Veggies - auf Zeit (FOTO)

Hamburg (ots) -Das gab es noch nie: Spitzenkoch Thomas Imbusch macht seineSterneküche zum Mekka für Vegetarier - allerdings auf Zeit. Vom 6.August bis zum 12. Oktober 2019 kommen in der 100/200.kitchenausschließlich Erzeugnisse auf den Speiseplan, die Mutter Erde indieser Jahreszeit zu bieten hat. In Kooperation mit einem Biohof vorden Toren Hamburgs beweisen Koch und Landwirt die Vielfältigkeit ausunseren Landen. Imbusch folgt damit dem Kreislauf der Natur undkreiert unter dem Thema "Die Saison" ein opulentes, vegetarischesMahl in mehreren Gängen.Diese Nachricht wird vor allem die Gourmetherzen der Vegetarierund Flexitarier erfreuen. Wer im Norden Deutschlands einvegetarisches Restaurant mit Michelin-Stern sucht, bleibt ohne Erfolgund muss lange Wege auf sich nehmen. Nur in Berlin, Frankfurt undMünchen gibt es jeweils eine Sterneküche mit der beliebtenAuszeichnung. Auch im 100/200 stehen im besagten Zeitraum weder Fischnoch Fleisch auf dem Speiseplan: Die Kochstelle bleibt zu 100 Prozentfleischfrei. "Wir interpretieren die Gemüsegänge auf unsere Art undWeise, um zu beweisen, wie geistreich diese Küche sein kann!", soThomas Imbusch, der die Gemüsevielfalt zu Hauptakteuren auf demTeller macht. Die Basis für sein Versprechen bilden die hauseigenenBeete, die der Gastronom in gemeinsamer Zusammenarbeit mit einemhiesigen Landwirt biodynamisch angelegt hat. Neben seinenkulinarischen Experimenten geht es in seinem Hause aber vor allem umEmotionen.Der Molteni-Herd ist das Herzstück in den loftähnlichenRäumlichkeiten an den Elbbrücken. Die Gäste sitzen in einem360°-Radius um die Kochbühne herum und genießen das Handwerk am Herd.Aus dem Topf dampft es, Geschirr klappert, auf jeder Position stehtein Koch und geht seinen Aufgaben nach, ob laut oder leise. "Wirwollen unseren Gästen ein lustvolles, authentisches Erlebnis bietenstatt steriler Flüster-Atmosphäre", so der Küchenchef. Bei Imbuschwird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ein Thema zieht sich übermehrere Wochen und wird kulinarisch und originell aufbereitet. MitErfolg: Für seine Kreationen wird die Küche im Februar 2019 mit einemMichelin Stern ausgezeichnet."Die Saison" bietet Erlebnisse für rund 1.800 Menschen, die dieerste Sterneküche auf Zeit in Hamburg erleben möchten. EineReservierung erfolgt über ein Ticketsystem unter www.100200.kitchen.Hier bucht der Gast seinen Wunschtermin verbindlich - und erhälteinen Platz in der außergewöhnlichen Küche.Pressekontakt:Sophie Lehmann, Presse: presse@100200.kitchen, www.100200.kitchen100/200.kitchen, Brandshofer Deich 68, 20539 HamburgOriginal-Content von: 100/200.kitchen, übermittelt durch news aktuell