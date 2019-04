9. Western China International Logistics Industry Expo belebt Entwicklung von Xi'an als Logistikzentrum entlang der neuen Seidenstraße

Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Die 9. Western China InternationalLogistics Industry Expo (die Expo), die wichtigste Zusammenkunft vonFührungskräften und Experten der Transport- und Logistikbranche inChina, sowie die 16. China International Logistics Week haben einenDialog angeregt, um die Stadt Xi'an in der chinesischen ProvinzShaanxi als internationales Transport- und Logistikzentrum entlangChinas neuer Seidenstraße (BRI) zu positionieren. Die einwöchige Expowird gemeinsam mit dem Hafen von Qingdao ausgerichtet. Sie will einenBeitrag leisten, um Logistikplattformen, Kanäle und Netzwerke für dieStadt aufzubauen, indem eurasische Länder über neueInfrastrukturprojekte für Transport und Logistik vernetzt werden.An der Expo nehmen unter anderem Unternehmen aus der Logistik- undSmart Transportation-Branche teil. Dabei präsentieren sich zehnSektoren, beispielsweise Technologie, Anlagen und Plattformen,Hafenentwicklung, Schienenbau und Smart Transportation.Die Entwicklung von Handel, Logistik und zugehörigenDienstleistungen spielt eine entscheidende Rolle, um Xi'ansnachhaltige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung imRahmen der Seidenstraßeninitiative vorwärtszubringen. In diesem Jahrlegt die Expo den Schwerpunkt auf globale Ressourcen undPerspektiven. Es geht um die effiziente Vernetzung von China mitinternationalen Logistikunternehmen, beispielsweise durch Optimierungvon Transportwegen, weltweite Koordination oder gemeinsameWirtschaftszonen."Wir sehen enormes Potenzial für chinesische Städte wie Xi'an beider Entwicklung des Logistik- und Transportsektors, von Infrastrukturbis Dienstleistungsspektrum. Die BRI bietet uns beispielloseChancen", sagte ein Funktionär der Western China InternationalLogistics Industry Expo. "Bei der Expo kommen Spitzenvertreter undführende Unternehmen der Branche zusammen, um ihre kollaborativenErfahrungen auszutauschen und die Chancen zu nutzen, die sich durchdie BRI auftun. Außerdem geht es darum, unsere Partner in Wirtschaftund Politik von diesen Vorteilen zu überzeugen."Mit dem Wachstum des Binnenmarkts profitieren die Sektoren auchvon neuen Geschäftsperspektiven. In den vergangenen Jahren wurdenThemen wie Kostenstruktur und multimodaler Transport adressiert.Jetzt ist die Stadt bestrebt, auf Basis der neuen Seidenstraße dieKooperation in der Logistik voranzubringen. Zu diesem Zweck sollendie operative Effizienz insgesamt verbessert und Logistiksystemerestrukturiert werden. Durch einen praktischen Ansatz soll ein fairesund transparentes Marktumfeld geschaffen werden, damit die Akteureihre Lieferketten aufbauen können.Ein Thema bei der Expo war auch der Einsatz intelligenterLogistiktechnologie. Die Stadt wird in den nächsten 10 Jahren von derlandesweiten Entwicklung profitieren. Ihr Logistiksektor kann dazubeitragen, dass in China und entlang der neuen Seidenstraße einSystem mit optimaler Ressourcenzuteilung und Servicequalitätentsteht. Mit intelligenten Technologien wie IoT, 5G, künstlicherIntelligenz und Cloud-Computing lassen sich die gesellschaftlichenund transaktionsbasierten Kosten quer durch die Logistikkanäle,Zentren und Netzwerke reduzieren.Weitere Informationen zu der Expo finden Sie unterhttp://www.xa.gov.cn/ptl/index.htmlInformationen zur Western China International Logistics IndustryExpoDie Western China International Logistics Industry Expo (die Expo)wurde 2010 von der kommunalen Volksregierung von Xi'an als Antwortauf die Prioritäten des Staatsrats und des Handelsministeriums derVolksrepublik China ins Leben gerufen. Die Expo ist die wichtigsteZusammenkunft von Führungskräften und Experten der Transport- undLogistikbranche in China.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/873935/Municipal_Government_EXPO.jpgPressekontakt:Weifeng Jiang+86 18991105999649858560@qq.comOriginal-Content von: XI'an Municipal Government, übermittelt durch news aktuell