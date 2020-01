Essen (ots) - Achtung bei AutoverkaufEin Autoverkauf ist für die meisten nichts Alltägliches und es können unteranderem durch Unkenntnis der gesetzlichen Lage juristische Probleme der Haftungentstehen - oder man erzielt schlichtweg keinen angemessenen Preis.Schnell schätzt man den Wert seines Autos zu hoch oder niedrig ein oder vertrautwomöglich fliegenden Händler, die mit einem Kärtchen unter der Windschutzscheibeden Kauf anpreisen und die stets viel zu niedrige Erlöse bieten.Ebenso können gewiefte, meist gewerbliche Ankäufer geschickt den Zustand IhresAutos negativ darstellen und dergestalt den Preis massiv drücken.Um sich vor dergleichen Undingbarkeiten zu schützen und den Höchstpreis beimVerkauf des gebrauchten Fahrzeuges zu erzielen, gilt es einige Regeln beimAutoverkauf zu beachten!Wert ermittelnHäufig verfügt man selber nicht über das richtige Riechorgan, um den korrektenWert seines Fahrzeuges zu erschnüffeln und genau zu beziffern. Da ist man besserberaten, sich in Listen kundzutun oder Vergleichsfahrzeuge mit analogenSpezifikationen auf dem Gebrauchtmarkt zu sichten.Damit Sie geschwind eine neutrale Aussage hinsichtlich des Wertes Ihres Autoserzielen, bietet die DAT (Deutsche Automobil-Treuhand) einen kostenlosenBewertungsservice online an - oder aber Sie investieren unter 10 EUR für eineAuskunft über die allgemein anerkannte Schwacke-Liste, die Sie zur Vorlage auchausdrucken können.Sie können auch - bei höherpreisigen Fahrzeugen - eine Fahrzeugbewertung voneinem Gutachter durchführen lassen. Diese werden gebührenpflichtig zum Beispielvom DEKRA, TÜV und vom ADAC durchgeführt.Rein ist feinEs sollte dafür gesorgt werden, dass das Fahrzeug optisch einen optimalenEindruck macht.Dafür bietet sich der Vollservice einer Tankstelle oder Waschstraße für rund 100- 150 EUR an oder aber man beauftragt seine oder des Nachbars Kinder für 20 EURmit einer gründlichen Komplettreinigung und Politur - man begibt sich damitsicherlich nicht in den Bereich der illegalen Kinderarbeit, sondern erfreut dieKinder mit einem Zusatztaschengeld und bringt Ihnen das Thema Autopflege nahe.Der Kauf von Politur und Cockpit-Spray oder Polsterreiniger in einemAutozubehörhandel rentiert sich dabei, zumal Sie dann für Ihr neues Auto stetsprobates Reinigungsmaterial vorrätig haben. Auch eine Motorwäsche mit einemHochdruckstrahler kann den optischen Eindruck perfektionieren.Vermeiden Sie jedoch aufdringliche Duftbäume oder andere olfaktorischeVerduftungsgründe in Ihrem Fahrzeuges: Der Käufer, der beispielsweiseVanilleduft zutiefst hasst, wird sich in einer Vanillewolke sichtlich unwohlfühlen und könnte den Duft negativ assoziieren: er wird geschwind verduften!Ein gutes Foto betörtNach der Reinigung und Politur des Autos fertigen Sie eine Serie von Fotos vondem Auto an. Fotografieren Sie dabei auch den Innenraum, die Felgen, denKofferraum sowie z.B. einige Schäden (Lackschäden, kleine Beulen, etc.) undfragen Sie auch ein anderes Familienmitglied oder Bekannte, welche Fotos dasFahrzeug am vorteilhaftesten darstellen. Man selber hat oft einen verbrämtenBlick auf sein Auto und andere können neutraler beurteilen, welches Fotowirklich vorteilhaft abbildet.Wenn Sie kleine Beulen oder andere Schäden wahrheitsgemäß erwähnen, steigertsich das Vertrauen des potentiellen Käufers in Ihre Aufrichtigkeit und minimiertetwaige Schlaflosigkeit, da Sie nicht das Gewissen plagt.Bestmöglicher Zustand beim VerkaufDas bedeutet unter anderem, dass eventuelle Schäden am Auto zuvor behobenwerden.Häufig lohnt sich eine ordnungsgemäße Instandsetzung des Fahrzeuges für denWeiterverkauf, insbesondere wenn Sie diese mit Werkstattrechnungen belegenkönnen.Vergessen Sie nicht, die Vorzüge Ihres Autos in Ihrer Offerte zu nennen, z.B.aus erster Hand, Garagenfahrzeug oder regelmäßige Inspektionen. Nennen Sie dieVorzüge Ihres Fahrzeuges stets zuerst, denn niemand beginnt das Lesen einerAnzeige vom Schluss an.Vergessen Sie nie, Sonderausstattungen und Extras Ihres Fahrzeuges zu nennen underwähnen Sie regelmäßige Inspektionen oder den Austausch von Verschleißteilen.Händler meidenKFZ-Händler bieten Ihnen meist einen Kaufpreis weit unter dem Wert Ihres Autosan - meiden Sie deshalb gewerbliche Autohändler. Autohändler wollen vomWeiterverkauf Ihres Fahrzeuges profitieren und zahlen nie den Höchstpreis, densie selber vom späteren Käufer verlangen. Das ist verständlich, denn der Profitbeziffert ihre Einnahmen. Warum sollten Sie diesen Profit nicht selberamortisieren?Es sei denn, Ihr altes Fahrzeug hat derart viele Schäden, dass Sie es anPrivatpersonen nicht guten Gewissens weiterverkaufen können. Wenn Sie um Schädenan Ihrem Auto wissen und sich jedweder Verantwortung für diese Schäden entziehenwollen, dann können Sie auch "fliegende, gewerbliche Händler" in Erwägungziehen. Jedoch dürfen Sie dabei keinen allzu hohen Obolus erwarten.Lediglich bei Neukauf eines Fahrzeuges bieten Ihnen auch die Vertragshändlereinen angemessenen Ankaufspreis bzw. Eintauschpreis für Ihr Gebrauchtfahrzeug -aber nur, weil sie sich deshalb die Nachlassprozente für einen Neuwagen sparen.Oftmals erzielen Sie eine höhere Ersparnis bei Neuwagenkauf, wenn Sie IhrAltfahrzeug auf dem Privatmarkt verkaufen.Nicht beirren lassenSetzen Sie generell einen 20 bis 30% höheren Verkaufspreis als Verhandlungsbasisan, als Sie zu erzielen suchen. So erreichen Sie Ihren Wunschverkaufspreis auchmit einem Nachlass und Sie bieten dem Käufer die Option der Preisverhandlung.Lassen Sie sich von Kaufinteressierten nicht negativ in Bezug auf Ihr Fahrzeugbeeinflussen, denn insbesondere "fliegende Händler" versuchen stets denKaufpreis immens zu drücken, indem sie nach (nicht vorhandenen) Fehlern suchenoder minimale Schäden künstlich aufbauschen.Aber richten Sie sich mit Ihrer Preisvorstellung dennoch nach anerkanntenListen, denn keiner zahlt einen utopischen Preis für ein gebrauchtes Auto, nurweil Ihnen dieses Fahrzeug "ans Herz gewachsen ist". Genauso sollten Sie nichteinem potentiellen Käufer, weil dieser Ihnen ans Herz gewachsen ist, einenSpottpreis offerieren.Fehler beim Privatverkauf vermeidenMissachten sie keineswegs, irgendwelche Fehler oder Schäden im Kaufvertrag zunennen, denn auch als Privatverkäufer sind Sie haftbar für wissentlich nichtgenannte Schäden. So kann ein nicht (schriftlich) genannter Schaden, z.B. an denBremsen, bei einer Verunfallung schwerwiegende, juristische Folgen für Siehaben. Und gegebenenfalls ist Ihr Wissen um den Schaden schnell eruierbar,beispielsweise wenn Sie eine Werkstatt darauf aufmerksam gemacht hat oder SieBekannten davon erzählt haben.Sie könnten sich im Zweifelsfall der fahrlässigen Tötung strafbar machen, wennSie bekannte technische oder Karosserieschäden nicht beim Verkauf nennen undschriftlich fixieren.Formalia nicht vergessenVergessen Sie nicht die Ab- bzw. Ummeldeformalia für Ihr Fahrzeug einzuhalten.Wichtig ist die sichere Abmeldung des Fahrzeuges, denn solange das Fahrzeug aufIhre Versicherung läuft, müssen Sie im Zweifelsfall für etwaige Schädenaufkommen.Auch, wenn der Käufer versichert, er melde das Auto sofort um, so kann diesemein unvorhergesehenes Ereignis davon abhalten und er fährt mit IhrerVersicherung (versehentlich oder auch beabsichtigt) weiter. Melden Sie Ihr Autoselber ab und bieten Sie ersatzweise Überführungskennzeichen an oder warten, bisder Käufer mit seinen eigenen Kennzeichen kommt.Musterkaufverträge für Privatpersonen sind frei im Internet downloadbar. AchtenSie darauf, dass es sich um einen Kaufvertrag für Privatpersonen handelt, dennals Gewerblicher müssen Sie zwei Jahre Garantie geben!Geben Sie den KFZ-Brief erst nach der kompletten Zahlung aus der Hand: Denn, werden Brief in Händen hält, gilt als Eigentümer des Autos.Für eine Probefahrt, die nicht verwehrt werden sollte, können Sie auch einenkurzen Vertrag aufsetzen, dass im Falle eines Unfalles der Kaufinteressent fürdie Selbstbeteiligungs- und Rückstufungskosten aufkommt. Achten Sie stetsdarauf, sich den Führerschein und Ausweis des Fahrers zeigen zu lassen undbegleiten Sie den etwaigen Käufer bei der Probefahrt: So vermeiden Sie möglichenÄrger!Trennung schmerztZwar kann die Trennung von Ihrem Auto schmerzen, aber lassen Sie sich nicht vomSchmerz zu überhöhten Preisvorstellungen verleiten, denn ein Auto ist ein Autoist ein Auto, selbst wenn Sie dieses auf Rosen gebettet haben.Auch dürfen Sie eine besondere Fürsorge, die Sie dem Fahrzeug zukommen lassenhaben, dem Käufer nahebringen, aber wenn Sie Ihr Auto auf den Namen "Jockel"getauft haben, müssen Sie dies nicht zwingend dem Käufer mitteilen.Sie dürfen wohl Ihr Fahrzeug lobpreisen, dass es Sie nie im Stich gelassen hat,wenn dies denn der Wahrheit entspricht, denn Lügen haben kurze Beine - und mitdenen gehen Sie vielleicht künftig zu Fuß!Und Tränen müssen nicht beim letzten Abschied vom innig geliebten Fahrzeugfließen: Wahren Sie die Contenance, denn nichts fehlt ewig!Informationen über Gebrauchtwagen Ankauf finden:https://www.autoankauf-schumacher.de/gebrauchtwagen-ankauf/Informationen über Unfallwagen Ankauf:https://www.autoankauf-schumacher.de/unfallwagen-ankauf/Pressekontakt:Pressekontaktdaten:Ansprechpartner:AutoAnkauf SchumacherSami BourhanBoyer str 34B45329 EssenTelefon: +49 157 50 93 4959E-mail: info@auto-ankauf-exports.deWebseite: https://www.autoankauf-schumacher.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140708/4500836OTS: AutoAnkauf SchumacherOriginal-Content von: AutoAnkauf Schumacher, übermittelt durch news aktuell