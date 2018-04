9 Tipps gegen Übergewicht

Bühl (ots) - Manager in Deutschland sind deutlich gesünder als derDurchschnittsbürger. Nur bei einem Aspekt schneiden auchFührungskräfte nicht gut ab: beim leidigen Übergewicht.48 Prozent der deutschen Führungskräfte bringen ein Gewicht aufdie Waage, welches sie als übergewichtig ausweist. Prof. Dr. CurtDiehm, ärztlicher Direktor der Max Grundig Klinik, weiß: "Stress,häufige Reisen, Dauererreichbarkeit, viele Meetings, Überstunden,Wochenenden im Arbeitsmodus - viele Manager haben zu viel zu tun, umsich wirklich um eine schlanke Figur zu kümmern."Der erfahrene Mediziner gibt alltagstaugliche neun Tipps, um trotzDauerbelastung das Gewicht zu regulieren:1. Zuallererst gilt es, spezifische Diäten zu meiden. Dieseentwickeln sich in fast allen Fällen zum Bumerang, sind zumeist wenigförderlich für die Gesundheit und am Ende spannt der Gürtel nur nochmehr. Prof. Dr. Diehm sagt: "Ob Eiweißdiät, Low-Carb-Diät oderMetabolic Balance - die Konzepte kommen lifestylig verpackt daher,sind jedoch insbesondere für Menschen, die unter Druck arbeiten undLeistung erbringen müssen, kaum geeignet."2. Manager sollten das Konzept der Energiedichte vonNahrungsmitteln verstehen. Energiedichte ist die Anzahl an Kalorienpro Gramm eines Nahrungsmittels. Ein Croissant beispielsweise besitzteine Energiedichte von 4,3, frisches Obst von 0,5, Gemüse von 0,3,Diätmargarine von 8,0, Jogurt mit Früchten und gezuckert von 0,8.Gekochter magerer Schinken schlägt mit 1,3 Energiedichte zu Buche,Salami mit 3,7, Erdnüsse mit 5,9, mageres Kalbfleisch mit 1,0. DieKunst des Abnehmens besteht also darin, die richtigen Lebensmittel inangemessener Menge zu essen. Um nicht zu hungern, ist es wichtig,Lebensmittel mit wenig Energiedichte in größerem Umfang zukonsumieren. Der Magen meldet dann "satt".3. Am Ende kommt es auf die Energiebilanz an. Menschen, dieabnehmen möchten, müssen einfach weniger Kalorien aufnehmen. OhneKalorienreduktion ist Gewichtabnahme nicht möglich. Der andere Weg,den täglichen Kalorienverbrauch über noch mehr (sportliche)Aktivitäten nach oben zu bringen, ist bei voll arbeitenden Menschenunrealistisch. Übrigens: Ein normal großer Mann verbraucht im Schnitt2500 Kalorien am Tag, eine entsprechende Frau 2000 Kalorien.4. Die sogenannte mediterrane Küche mit viel Ost, Gemüse,Zerealien, Fisch und Olivenöl hat sich nicht nur als besondersgesund, sondern auch als Gewicht reduzierend erwiesen.5. Trinken von viel Wasser, auch zu Mahlzeiten, hilft beimAbnehmen. Prof. Dr. Diehm erläutert: "Sie sparen so nicht nur dieKalorien für Alkohol und andere Getränke. Der Körper verbrennt sogarEnergie, um Wasser, das selbst keine Kalorien hat, auf dieBetriebstemperatur von knapp 37 Grad zu bringen." Trink Dich mitWasser schlank, sozusagen.6. Alkohol ist ein eigenes Thema. Prof. Dr. Diehm sagt: "Ich kennePatienten, die haben ausschließlich durch Abstinenz und ohne weitereVerhaltensänderungen ihr Gewicht in den Griff bekommen." In 0,3 Litertrockenem Weißwein stecken etwa 250 Kalorien, in einem halben LiterExportbier rund 200 Kalorien, in 100 ml Cognac 255 Kalorien.Nebeneffekt beim Alkoholverzicht am Abend: Die Schlafqualität istebenfalls besser.7. Statt Diäten hilft Fasten. Fasten gilt unter Medizinern und aufBasis vieler Studien inzwischen als gesund. Wer eine längere Zeitnicht auf Essen verzichten will, kann es mit dem Weglassen von einoder zwei Mahlzeiten pro Woche probieren. Am besten immer am gleichenTag. Prof. Dr. Diehm: "Besonders interessant finde ich auch den16/8-Ansatz, weil er sich leicht in den Alltag integrieren lässt."Dabei sollte man in einem Zeitraum von acht Stunden seine Nahrungaufnehmen, während 16 Stunden wird auf Essen verzichtet. Wer also aufdas Frühstück verzichtet und beispielsweise um 12 Uhr zu Mittag isst,müsste dann bis acht Uhr am Abend seine letzte Mahlzeit eingenommenhaben.8. Am Abend sollte auf Nudeln (Energiedichte 1,4) und auf zu vielBrot verzichtet werden. Ein bisschen Reis (Energiedichte 1,1), einekleine Portion Kartoffeln (Energiedichte 0,7), obwohl auch dasKohlehydrate sind, geht natürlich.9. Wer abnehmen möchte, sollte jede Chance zur Bewegung nutzen.Der ärztliche Direktor der Max Grundig Klinik rät: "Gewöhnen Sie sichan, die Treppen statt dem Aufzug zu nehmen. Fahrrad geht vor Auto undfalls Sie mit dem PKW zur Arbeit fahren, stellen Sie ihn einenKilometer vor dem Arbeitsplatz ab und gehen den letzten Kilometer zuFuß." In den USA sind inzwischen Health Armbänder sehr populär, dieunter anderem die tägliche Schrittzahl messen. 10.000 Schritte am Tagwären perfekt, das verbrennt zusätzlich Kalorien, auch ohneFitnessstudio.Natürlich sind diese Tipps darauf ausgerichtet, konsequentumgesetzt zu werden. Aber auch gelegentliche Sünden gehören zum Plander Gewichtsreduktion - "sonst sind Sie am Schluss möglicherweiseschlank, aber für Ihre Umwelt ungenießbar", sagt Prof. Dr. CurtDiehm.Weitere Informationen unter www.max-grundig-klinik.dePressekontakt:Dr. Klaus Westermeier MedienbüroRömerstraße 480801 München0172-8433232info@kwestermeier.deOriginal-Content von: Max Grundig Klinik Bühlerhöhe, übermittelt durch news aktuell