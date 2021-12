9 Gründe, warum die Börse in den nächsten 3 Monaten abstürzen könnte

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Wichtige Punkte

Alles, von COVID-19-Varianten bis hin zu Politik und Geschichte, ist eine potenzielle Bedrohung für den historischen Aufschwung des S&P 500 nach einem Bärenmarkt-Tief.

Alles in allem war es ein weiteres großartiges Jahr für die Börse. Bis Mittwoch, den 1. Dezember, hat der Richtwert S&P 500 (WKN: A0AET0) im bisherigen Jahresverlauf um 20 % zugelegt. Wenn man bedenkt, dass der Index in den letzten 40 Jahren im Durchschnitt eine Gesamtrendite von 11 % (einschließlich Dividenden) erzielt hat, ist das eine solide Leistung.

In der vergangenen Woche ging es an der Börse jedoch drunter und drüber, denn die Volatilität kehrte in großem Stil zurück. Wir als Anleger denken vielleicht nicht gerne an Börsencrashs und Korrekturen im zweistelligen Prozentbereich, aber das ist der Eintrittspreis für die Teilnahme an einem der größten Wohlstandsproduzenten der Welt.

Im Moment gibt es keinen Mangel an Wachstumstreiber, die den S&P 500 zu seinem ersten Absturz oder seiner ersten Korrektur seit Beginn der Pandemie bringen könnten. Hier sind neun Gründe, warum die Börse in den nächsten drei Monaten abstürzen könnte.

1. Omicron/ Verbreitung der Variante

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: dem Coronavirus und seiner wachsenden Anzahl von Varianten.

In diesem Jahr hat der S&P 500 mehr als fünf Dutzend Rekordhöhen erreicht. Die Erwartung war, dass die steigenden Impfquoten in den USA und weltweit es ermöglichen würden, dass sich das Geschäft wieder normalisiert. Doch mit jeder neuen COVID-19-Variante drohen weitere Lockdowns, Beschränkungen, Probleme in der Lieferkette und ein möglicher Rückgang der Verbraucher- und Unternehmensausgaben.

Immerhin führte das Auftauchen der Delta-Variante im Mai zu einem kurzfristigen Problem an der Börse, das relativ schnell wieder vergessen war. Das Gleiche könnte auch für die Omicron-Variante gelten, aber wir wissen im Moment einfach nicht genug darüber, damit die Wall Street und die Investoren zuversichtlich Aktien kaufen können.

2. Historisch hohe Inflation

Ein gewisses Maß an Inflation (d.h. der Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) ist in einer wachsenden Wirtschaft zu erwarten. Der Anstieg des Verbraucherpreisindex für alle städtischen Verbraucher um 6,2 % im Oktober markierte jedoch einen Höchststand seit 31 Jahren.

Das Problem mit der Inflation ist, dass sie das Potenzial hat, die Kaufkraft der Verbraucher und Unternehmen zu schwächen. Auch wenn die Löhne der Arbeitnehmer/innen steigen, könnte ein Großteil der Kaufkraft durch steigende Mieten/Haushaltskosten, deutlich höhere Energiepreise und sogar eine überdurchschnittliche Lebensmittelinflation aufgezehrt werden.

Wenn die nächsten Inflationsberichte des U.S. Bureau of Labor Statistics eine Inflationsrate von 6 % oder mehr für den letzten Zwölfmonatszeitraum ausweisen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Preisanstieg nur vorübergehend ist, nicht mehr gegeben. Der Wall Street wird das gar nicht gefallen.

3. Störungen bei den Energiepreisen

Auch Rohöl könnte der Wall Street in den nächsten drei Monaten zum Verhängnis werden.

Meiner Meinung nach ist Rohöl mit Abstand der unbeständigste Rohstoff. Wenn der Preis zu stark ansteigt, kaufen Verbraucher und Unternehmen entweder weniger Treibstoff oder geben die höheren Treibstoffkosten an die Kunden weiter, sofern dies für Unternehmen möglich ist. Wenn andererseits die Ölpreis aus Angst vor einer anderen Variante in den Keller gehen, kann dies die Schaffung von Arbeitsplätzen im Energiesektor beeinträchtigen und sogar das allgemeine Vertrauen in die US- oder Weltwirtschaft schwächen.

Mit anderen Worten: Der Ölmarkt muss in den nächsten drei Monaten einen gewissen Anschein von Stabilität vermitteln. Wenn der Preis pro Barrel wieder über 80 US-Dollar steigt, könnten Inflationsängste die Oberhand gewinnen. Fällt er dagegen unter 50 US-Dollar, könnten sektorweite Investitionen eingeschränkt werden.

4. Die Fed spricht

Der Ton und die Maßnahmen der Federal Reserve könnten die Börse in den nächsten drei Monaten ebenfalls zum Absturz bringen.

Während des letzten Jahrzehnts war die Zentralbank des Landes extrem entgegenkommend. Das bedeutet, dass die Zinssätze auf oder in der Nähe von historischen Tiefstständen gehalten wurden, was es Wachstumsaktien ermöglichte, sich günstig zu verschulden, um Personal einzustellen, Übernahmen zu tätigen und Innovationen zu schaffen. Außerdem hat die Fed ziemlich aggressiv langfristige Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere gekauft, um die Kreditvergabe und das Vertrauen in den Wohnungsmarkt zu fördern.

Angesichts der steigenden Inflation wird die Fed jedoch keine andere Wahl haben, als die Zinssätze zu erhöhen und ihr Anleihenkaufprogramm zu drosseln. Um es milde auszudrücken: Die Investoren wurden mit einer langen Phase historisch niedriger Kreditzinsen verwöhnt. Jedes Gerücht über eine schneller als erwartete Erhöhung der Zinsen könnte den S&P 500 schnell zum Absturz bringen.

5. Eine Sackgasse bei der Schuldenobergrenze

Im Allgemeinen ist es klug, die Politik aus deinem Portfolio herauszuhalten. Aber hin und wieder lässt sich die Politik nicht unter den Teppich kehren.

Derzeit sind es weniger als zwei Wochen bis zum 15. Dezember, an dem das Schuldenlimit erreicht werden soll. Wenn wir das Schuldenlimit ohne eine Einigung im Kongress erreichen, kann das Finanzministerium keine Kredite aufnehmen. Das bedeutet, dass Bundesbedienstete in einer Zeit, in der die Inflation steigt und die US-Wirtschaft nach einer schlimmen (aber kurzen) Rezession immer noch nicht wieder auf die Beine kommt, möglicherweise nicht bezahlt werden. Es könnte sogar bedeuten, dass die USA einen Teil der Schulden nicht mehr bedienen können, was sich negativ auf ihre Kreditwürdigkeit auswirken könnte.

Natürlich ist dies nicht das erste Rodeo für die Gesetzgeber, wenn es um die Schuldenobergrenze geht. Aber je länger der Kongress auf eine Lösung wartet, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Schuldenobergrenze die Aktienkurse belastet.

6. Margin-Schulden

Margin-Schulden – der Geldbetrag, den man sich von einem Broker mit Zinsen leiht, um Wertpapiere zu kaufen oder leerverkaufen zu können – sind in der Regel eine schlechte Nachricht. Zwar können Margin-Schulden die Gewinne eines Anlegers vervielfachen, aber sie können auch schnell die Verluste vergrößern.

Es ist zwar völlig normal, dass die nominalen ausstehenden Margin-Schulden im Laufe der Zeit zunehmen, aber die Geschwindigkeit, mit der sie im Jahr 2021 gestiegen sind, ist sehr beunruhigend. Im Oktober waren nach Angaben der Regulierungsbehörde für die Finanzindustrie fast 936 Milliarden US-Dollar an Margin-Schulden ausstehend. Das ist mehr als eine Verdoppelung seit der Mitte des letzten Jahrzehnts.

Noch wichtiger ist, dass die Margin-Schulden in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 70 % in die Höhe geschnellt sind. Nach Angaben des Analyseunternehmens Yardeni Research gab es seit 1995 nur drei Fälle, in denen die Margenverschuldung in einem Jahr um mehr als 60 % gestiegen ist. Dies geschah kurz vor dem Platzen der Dot-Com-Blase, Monate vor der Finanzkrise und im Jahr 2021. Das verheißt nichts Gutes für die Börse.

7. Die Rückabwicklung des Handels mit Meme-Aktien

Zweimal im Jahr veröffentlicht die Federal Reserve ihren Bericht zur Finanzstabilität, in dem die Widerstandsfähigkeit des US-Finanzsystems untersucht und einige der größeren kurz- und längerfristigen Risiken aufgezeigt werden, die es zu beobachten gilt. Im jüngsten Bericht untersuchte die Zentralbank die Möglichkeit, dass junge Investoren, die ihr Geld in Meme-Aktien wie AMC Entertainment und GameStop investieren, die Volatilität erhöhen und den Markt stören könnten.

Der Bericht weist darauf hin, dass die jüngeren Anleger, die an diesen Geschäften beteiligt sind, „tendenziell stärker fremdfinanzierte Haushaltsbilanzen haben“. Bei Verlusten an der Börse wären diese Leute stärker gefährdet, ihre Schulden zu bedienen. Außerdem wird das Risiko durch den regelmäßigen Kauf von Optionen noch vergrößert.

Die Fed weist auch darauf hin, dass Interaktionen in den sozialen Medien, einschließlich der Weitergabe von voreingenommenen oder unbegründeten Behauptungen in Foren, zu erhöhter Volatilität und einem „potenziell destabilisierenden Ergebnis“ führen könnten.

8. Bewertung

Die Bewertung allein reicht oft nicht aus, um die Börse ins Wanken zu bringen. Aber wenn die Marktbewertungen historische Höchststände erreichen, sieht die Sache schon ganz anders aus.

Am 1. Dezember lag das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 bei 38 und hatte erst vor kurzem zum zweiten Mal in 151 Jahren die Marke von 40 erreicht. Das Shiller-KGV berücksichtigt die inflationsbereinigten Gewinne der letzten 10 Jahre. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Shiller-KGV für den S&P 500 seit 1870 beträgt 16,89.

Besorgniserregend ist jedoch nicht, wie weit das Shiller-KGV über seinem historischen Durchschnitt liegt. Vielmehr hat der S&P 500 in den letzten vier Fällen, in denen das Shiller-KGV über 30 lag, mindestens 20 % seines Wertes verloren. Wenn die Bewertungen zu hoch sind, wie es jetzt der Fall ist, hat die Geschichte gezeigt, dass Abstürze an der Tagesordnung sind.

9. Die Investoren halten sich an die Geschichte

Ein neunter und letzter Grund, warum die Börse in den nächsten drei Monaten abstürzen könnte, ist die Geschichte. Wenn die Anleger nämlich glauben, dass sich die Geschichte wiederholt, könnte der S&P 500 in Schwierigkeiten geraten.

Seit 1960 hat es neun Bärenmärkte gegeben. Nach jedem dieser Tiefststände, mit Ausnahme des Coronavirus-Crashs, gab es entweder einen oder zwei Rückgänge von mindestens 10 % innerhalb von 36 Monaten. Mit anderen Worten: Die Erholung von einem Tiefpunkt in einem Bärenmarkt ist ein Prozess, der oft auf Hindernisse trifft.

Aber seit dem Tiefpunkt am 23. März 2020 ging es für den S&P 500 fast geradlinig nach oben. Wenn die Wall Street und die Anleger darauf wetten würden, dass sich die Geschichte wiederholt, könnten sie ihre Portfolios in Erwartung eines zweistelligen prozentualen Rückgangs oder Absturzes reduzieren.

Der Artikel 9 Gründe, warum die Börse in den nächsten 3 Monaten abstürzen könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 04.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Positionen in den genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021