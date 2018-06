9 900 Studierende an Berufsakademien im Jahr 2017

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 waren 9 900 Studierende an einerstaatlich anerkannten Berufsakademie in Deutschland immatrikuliert. 3600 von ihnen befanden sich im ersten von in der Regel dreiStudienjahren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, lag 2017 der Frauenanteil an den Studierenden bei 52 % undan den Studienanfängern und -anfängerinnen bei 54 %.Die Ergebnisse stammen aus der Berufsakademiestatistik, dieerstmals zum Berichtsjahr 2017 durchgeführt wurde. Berufsakademienvermitteln eine zugleich praxisorientierte und wissenschaftsbezogeneAusbildung. In Hamburg, Hessen, Niedersachsen, dem Saarland, Sachsenund Schleswig-Holstein sind sie nach Landesrecht als Träger tertiärerAusbildung anerkannt und damit in die neue Statistik einbezogen.Sachsen war 2017 mit 3 800 Studentinnen und Studenten das Land mitden meisten Studierenden in Berufsakademien in Deutschland. Rund 3300 Studierende waren an Berufsakademien mit Hauptsitz in Hesseneingeschrieben. Allerdings betreibt die größte hessischeBerufsakademie, die sich in privater Trägerschaft befindet, auchStandorte in anderen Bundesländern.Rund 2 500 Absolventinnen und Absolventen erwarben im Jahr 2017einen Abschluss an einer staatlich anerkannten Berufsakademie,darunter 2 200 (89 %) einen Bachelorabschluss. Rund 66 % allerAbschlüsse entfielen auf die Fächergruppe Rechts-, Wirtschafts- undSozialwissenschaften, weitere 25 % auf die Ingenieurwissenschaften.Als Lehrpersonal an Berufsakademien waren Ende 2017 rund 3 300Personen beschäftigt. Der Großteil des Lehrpersonals (86 %) warnebenberuflich tätig.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:HochschulenTelefon: +49 (0) 611 / 75 41 40www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell