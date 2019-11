"9-1-1" kehrt zurück: Die dritte Staffel der Action-Serie ab 8. Januar exklusiv auf Sky 1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Staffel 3 der adrenalintreibenden Actionserie überNotfalleinsätze in L.A.- Von den "American Horror Story"-Schöpfern Ryan Murphy und BradFalchuk- Mit den Serienstars Angela Bassett ("American Horror Story") undPeter Krause ("Six Feet Under")- Als Gaststar mit dabei: WWE-Star Ronda Rousey20. November 2019 - Die spektakuläre Katastrophen-Action-Serie der "AmericanHorror Story"-Macher geht in die dritte Runde: Angela Bassett und Peter Krausestürzen sich erneut als Ersthelfer in lebensgefährliche Notfalleinsätze in LosAngeles. Es geht um tragische Momente, oft zwischen Leben und Tod. Denn jedeSekunde zählt, wenn die mutigen Retter um das Leben von Menschen in Not kämpfenund dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Die adrenalintreibenden Episodenfolgen Polizisten, Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten in Los Angeles."9-1-1" - hinter diesen drei Ziffern der US-Notrufnummer stecken auch tragischeSchicksale und persönliche Geschichten, die die erfahrenen Serienschöpfer umRyan Murphy und Brad Falchuk emotional kraftvoll erzählen.Zu sehen sind die ersten zehn der insgesamt 18 Episoden der dritten Staffel ab8. Januar immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Go sowie Sky Ticket. ImSky Screeningroom unter https://screening.sky.de sind außerdem für Journalistendie ersten beiden Episoden in Originalton zu sehen.Über "9-1-1":Zu Beginn der dritten Staffel der Erfolgsserie muss Athena (Angela Bassett)Unterstützung von Feuerwehrstation 118 anfordern: Ein Teenager hat die Kontrolleüber seinen Wagen verloren und rast als tödliche Gefahr über den Freeway. IhreKollegen Buck und Christopher verbringen einen entspannten Tag am Santa MonicaPier - als plötzlich eine gigantische Tsunami-Welle auf die Küste zurast. UndAthena wird von einem tragischen Ereignis aus ihrer Vergangenheit eingeholt. DieSerienschöpfer Ryan Murphy und Brad Falchuk (u.a. "American Horror Story" und"Nip/Tuck") bauen auch in Staffel 3 auf einen bewährten Star-Cast: AngelaBassett war bereits in Murphys Horror-Hit "American Horror Story" zu sehen.Peter Krause wurde durch "Six Feet Under" bekannt. In der neuen Staffel stößtWrestlingstar Ronda Rousey als Feuerwehrfrau zum Cast hinzu.Facts:Originaltitel: "9-1-1", dritte Staffel/Part 1, zehn von insgesamt 18 Episoden,je ca. 40 Minuten, USA 2019. Der zweite Part der dritten Staffel folgt imFrühjahr 2020.Ausstrahlungstermine:Ab 8. Januar 2020 immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Go und Sky Ticket.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten undhochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackTel. +49 89 9958 6808Fotoserver: https://medien.sky.deDL-picture-management-operations@sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4444813OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell