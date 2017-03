99,9 Prozent Ladewirkungsgrad: SOLARWATT sichert sich mit Patent Innovationsvorsprung bei Energiespeichern

Dresden (ots) - SOLARWATT, Premiumanbieter vonPhotovoltaik-Systemen, hat das Patent für eine Technologie erworben,mit der sich der Ladewirkungsgrad eines Stromspeichers auf nahezu 100Prozent steigern lässt. Mithilfe der "Ultimate Charge Technology"kann die Batterie unmittelbar an die Photovoltaik-Anlageangeschlossen werden, der Ladevorgang benötigt keinezwischengeschaltete Leistungselektronik mehr. Die neue Technologieermöglicht SOLARWATT, die bereits hohe Effizienz des eigenenStromspeichersystems weiter zu steigern und sichert dem Unternehmeneinen Innovationsvorsprung auf dem Energiespeichermarkt."Es ist seit jeher unser Anspruch, dass unsere Produkte mitTechnologien ausgerüstet sind, die in Sachen Innovationsgrad an derSpitze des Wettbewerbs stehen", sagt SOLARWATT-Geschäftsführer DetlefNeuhaus. "Das neue Patent gibt uns die Möglichkeit, die Effizienzunseres Speichers bis an die Grenze des theoretisch Machbaren zusteigern. Es untermauert unsere Bestrebungen, auch in ZukunftTechnologieführer auf dem Energiespeichermarkt zu sein."Durch die "Ultimate Charge Technology" wird der Ladewirkungsgradder Batterie auf 99,9 Prozent maximiert. Der Gesamtwirkungsgrad desDC-gekoppelten Speichersystems verbessert sich damit auf mehr als 93Prozent. Die patentierte Technologie soll zukünftig auch in dieSOLARWATT-Speicher der neuesten Generation integriert werden. Diesewerden am 21. März 2017 in Berlin erstmals vorgestellt."Eines der wichtigsten Kriterien bei der Kaufentscheidung einesStromspeichers ist die Effizienz. Der neue Effizienzleitfaden desBundesverbands Energiespeicher ist für uns ein wichtiger Schritt inRichtung Markttransparenz", sagt Dr. Olaf Wollersheim,Geschäftsführer des Technologiezentrums SOLARWATT INNOVATION. "Auchwir werden unsere Speicher nach diesen Kriterien testen, damit dieEffizienz aller Speicherprodukte auf dem Markt vergleichbarer wird.Die nun patentierte 'Ultimate Charge Technology' stellt in SachenWirkungsgrad und Effizienz einen Quantensprung dar. Sie wird in dergesamten Branche ein Zeichen setzen."Über SOLARWATT:Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz inDresden ist der führende deutsche Hersteller vonPhotovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführerbei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern vonStromspeichern. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt undüberzeugen durch Premiumqualität. Seit mehreren Jahren kooperierenBMWi, Bosch und E.ON mit dem Mittelständler, der mittlerweileinternational mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigt.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.solarwatt.dePressekontakt:Jens SeckerBrunoMedia GmbHMartinstraße 1755116 MainzTelefon: +49 (0) 6131 9302833Mail: secker@brunomedia.deUnternehmenskontakt:Nadine BernhardtSOLARWATT GmbHMaria-Reiche-Str. 2a01109 DresdenTelefon: +49 (0) 351 8895-213Mail: Nadine.Bernhardt@solarwatt.comOriginal-Content von: SOLARWATT GmbH, übermittelt durch news aktuell