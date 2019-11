94 000 Tonnen Avocadofrüchte im Jahr 2018 importiert

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 wurden rund 94 000 Tonnen Avocadofrüchte im Wertvon 270 Millionen Euro nach Deutschland importiert. Das entspricht rund 1,13Kilogramm pro Kopf, gemessen an der Bevölkerung Deutschlands. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat sich damit dieEinfuhrmenge der nährstoffreichen Früchte innerhalb der vergangenen 10 Jahrefast verfünffacht (2008: 19 000 Tonnen beziehungsweise 32 Millionen Euro).Längst hat die oft als Superfood bezeichnete Frucht Einzug in die deutschenSupermärkte gehalten. Doch bis zu den Endverbraucherinnen und -verbrauchern legtdie Avocado, die ein warmes Klima zum Wachsen braucht, oft viele tausendKilometer zurück. Die wichtigsten Herkunftsländer für den deutschen Markt sindPeru (2018: 28 000 Tonnen), Chile (2018: 16 000 Tonnen) und Spanien (2018: 12000 Tonnen).Ein weiteres weit gereistes sogenanntes Superfood ist Quinoa. Rund 6 000 Tonnenim Wert von 13 Millionen Euro des immer beliebter werdenden Korns wurden 2018nach Deutschland importiert. Wichtigste Herkunftsländer sind Peru (2018: 2 500Tonnen) und Bolivien (2018: 2 300 Tonnen).Weitere Auskünfte:Außenhandel, Telefon: +49 (0) 611/ 75 24 81, www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell