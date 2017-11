92 % der europäischen Unternehmen sind nicht auf die DSGVO vorbereitet

London (ots/PRNewswire) -- 28 % sind mit der Verordnung, an die sie sich in weniger alseinem Jahr halten müssen, nicht vertraut- Über die Hälfte (51 %) glaubt, dass die Verordnung für KMU undmittelständische Unternehmen zu komplex ist; sie stimmen jedoch zu,dass eine stärkere Regulierung für die Nutzung personenbezogenerDaten erforderlich istLaut einer neuen Studie, die von den European Business Awards(EBA) für RSM, das sechstgrößte Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen, durchgeführtwurde, sind Unternehmen in ganz Europa nicht auf die allgemeineDatenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) vorbereitet, die im Mai2018 in Kraft treten wird. Bei der Umfrage, die von 400 dererfolgreichsten Unternehmensleiter Europas ausgefüllt wurde, wurdenFragen darüber gestellt, wie vorbereitet sie auf die DSGVO sind undwelche Auswirkungen die neue Regulierung auf ihre Geschäftstätigkeithaben wird.Weniger als 12 Monate vor der Einführung der neuen Regelung sindnur 8 % der Unternehmen auf die DSGVO vorbereitet und haben dienotwendigen Änderungen in Angriff genommen, um den Vorschriften zuentsprechen. Derweil ist einer von vier Unternehmensleitern (28 %)völlig ahnungslos hinsichtlich der Regelung, an die sie sich haltenwerden müssen. Es ist beunruhigend, dass 26 % der Unternehmensleiter,die mit ihrer DSGVO-Strategie vertraut sind, zugeben, dass ihreOrganisation die Frist im Mai 2018 nicht einhalten kann.Unternehmen, die diese Frist nicht einhalten können, müssen mitBußgeldern in Höhe von 4 % ihres globalen Umsatzes oder 20 Mio. Eurorechnen, je nachdem welcher Betrag höher ist.Der Prozess zur Vorbereitung auf die DSGVO wirkt sich bereits aufden Geschäftsbetrieb aus. Die Umfrage hebt hervor, dass einebesorgniserregende Anzahl von Unternehmen in anderen BereichenKürzungen vornimmt, unter anderem bei Plänen zur Schaffunginnovativer neuer Produkte (23 %) oder zum Vorantreiben des Wachstumsdurch internationale Expansion (22 %).Jean Stephens, CEO von RSM, äußerte sich dazu: "In weniger als 7Monaten müssen Unternehmen auf dem ganzen Kontinent DSGVO-konformsein. Wir haben eine Zunahme bei den Kunden beobachtet, die sich überDSGVO-Beratungsdienste erkundigen, aber diese Studie macht deutlich,dass viele Unternehmen die Hürden, die sie im Vorfeld der sich raschnähernden Frist zu überwinden haben, nicht vollständig realisieren.Unternehmensleiter müssen verstehen, dass es sich hier nicht umein einfaches Ankreuzen von Feldern handelt. Sie müssenwahrscheinlich erhebliche Änderungen vornehmen, die ihr Unternehmenals Ganzes beeinflussen. Je eher sie daher mit den Vorbereitungenanfangen, desto besser.Die Komplexität der DSGVO wird langsam zu einer Belastung füreuropäische Unternehmen. Von denjenigen, die sich die Verordnunggenauer ansehen, glauben 51 %, dass sie für KMUs und mittelständischeUnternehmen zu kompliziert ist. Zwei von fünf Unternehmen (41 %derjenigen, die in die Strategie ihres Unternehmens involviert sindoder zumindest darüber informiert sind) glauben, dass dieAnforderungen der DSGVO ihre Unkosten deutlich erhöhen werden,darunter die Ausgaben für Beratungsdienste. Der Einsatz von externemKnow-how kommt immer häufiger vor, und 60 % der Unternehmen suchennach externer Unterstützung, um ihr Compliance-Projekt vor der Fristim Mai 2018 vorlegen zu können.Trotz der Komplexität der Verordnung verstehen Unternehmen dieNotwendigkeit der DSGVO. Unternehmensleiter in ganz Europaunterstützen die Änderungen, wobei die Mehrheit (52 %) zustimmt, dassRegelungen zur Überwachung der Verwendung personenbezogener Datenerforderlich sind.Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, sagte: "Diemeisten europäischen Unternehmen unterstützen zwar die Notwendigkeitvon Änderungen hinsichtlich personenbezogener Daten, aber es liegtauf der Hand, dass viele Firmen die DSGVO entweder als schwierigbetrachten oder sich der Anforderungen an sie nicht bewusst sind. DieZeit läuft, und diese Unternehmen müssen die Gesetzgebung überprüfen,bei Bedarf Unterstützung einholen, oder sie riskieren nächstes Jahrhohe Geldstrafen."Die European Business Awards ist der größte branchenübergreifendeUnternehmenswettbewerb in Europa. Sein Hauptzweck ist dieUnterstützung der Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicherenUnternehmerschaft.RSM berät derzeit Unternehmen über die Planung und Compliance fürdie DSGVO. Informationen hierzu finden Sie auf ihrer GDPR-Websitehttp://www.rsm.global/gdpr oder Firmen können sich direkt mit ihrenExperten austauschen und sich für das GDPR-Webinar (General DataProtection Regulation) anmelden(https://attendee.gotowebinar.com/register/4210021613236764417), dasam 30. November 2017 um 12:30 Uhr GMT stattfindet.Informationen zur UmfrageDie Studie wurde unter europäischen Unternehmen durchgeführt, diean den European Business Awards (EBA) teilnahmen. RSM ist einer derSponsoren der EBA. Die Mehrzahl der befragten Unternehmen wareneuropäische Mittelstandsunternehmen mit einer für diese Zweckedefinierten Mitarbeiterzahl von Hunderten oder Tausenden. Die Auswahlumfasste Unternehmen aus Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien,Kroatien, Österreich, Spanien, Schweden, der Tschechischen Republik,der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich, Zypern und weiterenLändern.Informationen zu RSMRSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen, das weltweit mehrals 120 Länder, 800 Niederlassungen und über 41.400 Mitarbeiterumfasst. Die Gebühreneinnahmen des Netzwerks belaufen sich aufinsgesamt 4,9 Mrd. US-Dollar.RSM ist der Hauptsponsor und das tragende Unternehmen hinter denEuropean Business Awards, die kommerzielle Exzellenz fördern undunternehmerische Brillanz anerkennen.RSM ist Mitglied des "Forum of Firms", das ebenfalls das Zielverfolgt, weltweit einheitliche und hohe Qualitätsnormen für Finanz-und Wirtschaftsprüfungspraktiken zu fördern.Die Marke RSM wird von einem Netzwerk unabhängigerWirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verwendet, von denenjedes eigenständig agiert. RSM International Limited bietet selbstkeine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen an. DieMitgliedsunternehmen werden von einer gemeinsamen Vision geleitet,nämlich qualitativ hochwertige professionelle Dienstleistungenanzubieten - sowohl auf inländischen Märkten als auch für den Bedarfihres Kundenstamms an internationalen professionellenDienstleistungen.Informationen zu den EBADie European Business Awards sollen primär die Entwicklung einerstärkeren und erfolgreicheren Wirtschaft in ganz Europa unterstützen.Wohlstand, Sozial- und Gesundheitssysteme hängen für alle BürgerEuropas von Unternehmen ab, die eine stärkere, innovativere,erfolgreiche, internationale und ethische Unternehmenswelt schaffenund damit den Herzschlag einer zunehmend globalisierten Wirtschaftbilden.Das Programm der European Business Awards dient der europäischenUnternehmensgemeinschaft in dreifacher Hinsicht:- Es feiert und fördert die Erfolge von Einzelnen und vonUnternehmen- Es zeigt der Unternehmensgemeinschaft Beispiele vonherausragenden Leistungen auf und macht diese bekannt, damit sie vonanderen nachgeahmt werden können- Es arbeitet mit der europäischen Unternehmensgemeinschaftzusammen, um Gespräche über wichtige Themen anzuregenDie European Business Awards finden bereits zum 11. Mal statt. Indiesem Jahr zogen sie 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern an. ImVorjahr generierte die öffentliche Wahl über 227.000 Abstimmungen ausganz Europa. Zu den Sponsoren und Partnern zählen RSM, ELITE und PRNewswire.http://www.businessawardseurope.com