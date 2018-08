Baden-Baden (ots) -Aufstieg und Fall eines Hochstaplers / Ausstrahlung am Mittwoch,22. August 2018, 22:45 Uhr im ErstenDie Figur des Hochstaplers spiegelt seit jeher die Wünsche undProjektionen einer Gesellschaft. Der 90-minütige Dokumentarfilm"Betrug" von David Spaeth erzählt eine wahre Geschichte, die imgeschützten Rahmen eines Kindergartens spielt. Es geht umgesellschaftliches Zusammenleben, um Vertrauen, um die Übereinkunft,dass Kindern Werte vorgelebt werden, die sie übernehmen sollen.Bastian pfeift auf diese Werte. Für ihn sind das nur lästigeKonventionen, Hindernisse auf dem Weg zu einem Leben in Prunk undProtz. Er beschließt, die Konten eines Kindergartens, organisiert alsElterninitiative, zu plündern. Die Ausstrahlung ist am 22. August um22:45 Uhr im Ersten.Schein geht vor SeinDas Auswahlverfahren im ältesten und traditionsreichstenKindergarten in Schwabing ist hart. Die Eltern entscheiden selbst undakzeptieren nur Gleichgesinnte. Mit seinem behinderten Kind hatBastian einen Pluspunkt - Stichwort: Inklusion. Aber seine Vita istverheerend. Er ist überzeugt, dass er bei den erfolgreichen undkreativen Eltern des Kindergartens als arbeitsloserEinzelhandelskaufmann aus Halle keine Chance hat. Bastian legt sicheine neue Identität zu. Er macht sich zum Eigentümer einerEventagentur, gibt vor, aus Hamburg zu kommen und erfolgreich zusein. Die Täuschung gelingt spielend, und Bastian macht tatsächlichKarriere: als Betrüger. Indem er von Beginn an ein durchtriebenesSpiel inszeniert, erlangt er nach kurzer Zeit die Kontrolle über dieFinanzen der Einrichtung. Auf dem Konto liegen weit mehr als eineViertelmillion Euro. Geld, das Bastian einen hohen Le-bensstandardermöglicht, Hartz IV bezieht er weiterhin. Weil er aber einenmustergültigen Vater abgibt, Beruf, Erfolg, Familie, behindertes Kindund Präsenz im Kindergarten scheinbar unter einen Hut bekommt, ist ervollkommen unverdächtig und schafft es so, das Geld innerhalb vonzwei Jahren komplett zu verprassen.Betrüger und BetrogeneDie abenteuerliche Geschichte von Bastian und den gutsituiertenAkademiker-Eltern wird anhand von Interviews, die paarweise auf derDesigner-Couch geführt wurden, sowie wenigen, überzeichnetinszenierten Spielszenen nacherzählt und gibt so einen tiefenEinblick in die "heile" Welt derer, die es zu etwas gebracht haben.Bastian, der Hochstapler gibt schonungslos offen Auskunft über seineskrupellose List und hält dem Publikum den Spiegel vor. JedesElternpaar wird zu Beteiligten, aber wer trägt Schuld? Der Kreis derAuserwählten oder derjenige, der um jeden Preis dazu gehören will?Wer verdient Sympathie und Nachsicht, wer Strafe und Rache? "Betrug"wirkt wie ein zerstörerischer Sprengsatz, der Täter und Opfergleichermaßen beleuchtet.Der FilmEine Produktion von Eikon Media in Koproduktion mit dem SWR inZusammenarbeit mit Spaeth Film. Gefördert durch MFG FilmförderungBaden-Württemberg und FilmFörderFonds Bayern.Sendung"Betrug", Film von David Spaeth am 22. August 2018, 22:45 Uhr imErsten. Der Film ist danach für sieben Tage in der Mediathek DasErste zu sehen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/dokumentationbetrughochstapeleigesellschaftdaserstedavidspaeth Pressekontakt: Daniela Kress,daniela.kress@swr.de, 07221 929 23800Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell