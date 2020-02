90 Zeichen, 438 Wörter, 33 Prozent: PR-Fakten zur Pressemitteilung (FOTO)

Hamburg (ots) - Die deutsche Pressemitteilung setzt sich aus einer Headline vondurchschnittlich 90 Zeichen und 438 Wörtern zusammen. Beinhaltet eine MeldungMulti-Media-Material, steigern sich die Zugriffe um 33 Prozent im Vergleich zueiner reinen Textmeldung. Dies ergab die Auswertung des Presseportals derdpa-Tochter news aktuell. Datenbasis waren über 31.000 Pressemitteilungen, die2019 auf presseportal.de veröffentlicht wurden.Demnach ist die durchschnittliche Überschrift von Presseinformationen 90 Zeichenlang (exklusive Leerzeichen). Die Auswertung des Presseportals drei Jahre zuvorergab noch einen Durchschnittswert von 100 Zeichen. Eine umgekehrte Tendenzzeigt sich bei der eigentlichen Meldung. Während 2016 Pressemitteilungen imSchnitt aus 381 Wörtern bestanden, sind es 2019 438 Wörter - eine Steigerung von57 Wörtern.33 Prozent mehr Zugriffe bei Pressemitteilungen mit Multimedia-ContentReine Textmeldungen sind nach wie vor die häufigste Form der Pressemitteilung,aber sie erzeugen längst nicht so viel Aufmerksamkeit wie Meldungen, die mitMultimedia-Content angereichert wurden. So steigerten sich die Zugriffe aufPressemitteilungen mit Audios, Videos oder Bildern 2019 um 33 Prozent. Enthältdie Pressemitteilung O-Töne oder fertig geschnittene Audio-Beiträge, erhöht sichdie Klickrate um drei Prozent im Vergleich zur reinen Textmeldung. WennUnternehmen ihre Meldungen mit Fotos oder Infografiken anreichern, steigern sichdie Zugriffe um 34 Prozent. Bei Pressemitteilungen mit Bewegtbild erhöhen sichdie Zugriffe um 50 Prozent.Donnerstag beliebtester Verbreitungstag für PressemitteilungenDie meisten Pressemitteilungen werden donnerstags zwischen 10 und 12 Uhrverbreitet. Aber auch Dienstag und Mittwoch gehören zu den beliebtesten Tagen.Deutlich unattraktiver sind Montag und Freitag, am wenigsten aktiv sindKommunikatoren am Samstag.Über PresseportalDas Presseportal (https://www.presseportal.de/) der dpa-Tochter news aktuell istdas meistbesuchte Portal Deutschlands für Corporate Content und eineverlässliche Recherchequelle für Medienschaffende. Mit über 12.000 Newsrooms vonUnternehmen, Organisationen und Dienststellen ist Presseportal.de fürJournalisten auf Informationssuche eine umfassende und zentrale Anlaufstelle fürNews, Zitate und multimediale Inhalte.Presseportal.de bietet somit Unternehmen, Organisationen und Dienststellen eineoptimale digitale Plattform, um ihre Inhalte - von Textmeldungen über Bilder inDruckqualität bis hin zu sendefähigen Audiomaterial oder Videos - mit einerhohen Sichtbarkeit zu veröffentlichen und erfolgreich ihre Stories zu erzählen.Presseportal.de in Zahlen- Über 12.000 Newsrooms von Unternehmen, Organisationen undDienststellen- 16.000.000 Zugriffe pro Monat (IVW-gepruft)- 147.000 Mailabos- Über 700.000 App-DownloadsÜber news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen undOrganisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern. Über diesmarten Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wieklassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke.Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden aufwww.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands.Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren,über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessiertenVerbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. WeitereStandorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6344/4530726OTS: news aktuell GmbHOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell