90-Millionen-Urlaub im Weltraum / Als Dauergast für drei Jahre auf der ISS (FOTO)

Münster (ots) -Das Novemberwetter lädt zum Verreisen in die Ferne ein. Besonders viel Abstandund Abwechslung verspricht der Urlaub auf der Internationalen Raumstation ISS.Ab nächstem Jahr möchte die US-Raumfahrtbehörde NASA Weltraumtouristen denUrlaub im All ermöglichen.Dazu braucht es vor allem das nötige Kleingeld: 29 Millionen Euro kostet alleinder Flug. Zusätzlich zu den insgesamt 58 Millionen Euro für Hin- und Rückwegwerden 31.000 Euro pro Tag an Bord fällig.Kein Problem für Eurojackpot-Gewinner! Dank der 90 Millionen Euro aus demaktuellen Jackpot könnte der Urlaub im All fast drei Jahre dauern. Für alle, dieden Wunsch haben, den Alltagsstress ganz weit hinter sich zu lassen, auf jedenFall eine Überlegung wert.Jeder, der seine Urlaubskasse auffüllen möchte, kann noch bis Freitag (22.November) einen Tipp abgeben. Ob es für die Erholung bis ins Weltall gehen muss,entscheidet am Ende der oder die Glückliche für sich selbst.