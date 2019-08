90 Millionen bei Eurojackpot: Nur knapp 2.000 Jahre lang arbeiten (FOTO)

Münster (ots) -Jeder kennt diesen Moment. Einmal im Monat, wenn man auf dieGehaltsabrechnung schaut und Brutto und Netto vergleicht. Dem einenoder anderen ist dann zum Weinen zumute. Diese Woche könnten aberauch Glückstränen fließen, denn bei der Lotterie Eurojackpot gibt esam kommenden Freitag (23. August) den maximal möglichen Jackpot imobersten Rang zu gewinnen.Für die derzeitige Jackpotsumme von 90 Millionen Euro müsste einDurchschnittsverdiener in Deutschland unendlich lange arbeiten odersich ein tatkräftiges Team zusammenstellen. Wir haben mal gerechnet:Ein Vollzeitbeschäftigter in Deutschland verdient in insgesamt 38,2Arbeitsjahren durchschnittlich rund 46.560 Euro brutto im Jahr.* EineEinzelperson müsste somit unmögliche 1.933 Jahre im Berufslebenstehen, um 90-facher Millionär zu werden.Im Team ist vieles leichter zu erreichen: Wenn rund 51 arbeitendePersonen ihren durchschnittlichen Lebensverdienst zusammenwerfen,kommen sie auch auf 90 Millionen Euro - die dann aber natürlich auchentsprechend zu teilen sind. Jedem stünden dann aber nur 1,76Millionen Euro zu.Viel schöner wäre es also, am kommenden Freitag den Eurojackpot zuknacken und möglicherweise 90 Millionen Euro zu gewinnen. Teilen kannman dann ja trotzdem und das nicht nur mit Arbeitskollegen...Wer sein Glück diese Woche noch probieren will: Mitspielen und vomgroßen Millionengewinn träumen geht in allen Lotto-Annahmestellen undunter www.eurojackpot.de.*Quelle Statista bzw. Statistisches BundesamtPressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell