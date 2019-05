90 Millionen Euro für einen luxuriösen Muttertag (FOTO)

Münster (ots) -Am 12. Mai (Sonntag) ist Muttertag - die Zeit, um den Müttern mitliebevollen Geschenken zu danken. Der glückliche Gewinner desEurojackpots am 10. Mai (Freitag) könnte seiner Mutter ein Geschenkder besonderen Art machen. Denn 90 Millionen Euro eröffnen vieleMöglichkeiten, um die Klassiker auf eine luxuriöse Ebene zu bringen.1. Teuerster Kuchen der Welt: 68 Millionen EuroDas Talent einer Designerin, 4.000 Diamanten und 450 KilogrammTeig und Guss sind die Zutaten für das Meisterwerk, das sich eineFamilie in den Arabischen Emiraten gönnte.12. Teuerster Schmuck der Welt - Apollo und Artemis: 51,4 MillionenEuroDie blau und rosa funkelnden Ohrringe wurden bei der Versteigerungin Genf ihrem göttlichen Namen mehr als gerecht.23. Teuerste Blumen der Welt - Juliet Rose: 13,5 Millionen EuroAngelehnt an Shakespeares Meisterwerk erhielt die Rose Julietihren Namen, da sie ebenso zart und makellos schön wie RomeosGeliebte ist.34. Teuerstes Parfum der Welt - Clive Christians No.1: 200.000 EuroSandelholz und Tahiti-Vanille treiben den Preis des teuerstenParfums nur bedingt in die Höhe - der 18-karätige Goldrand und der5-karätige Diamant tragen sicherlich mehr zum stolzen Preis bei.45. Teuerster Champagner der Welt - 1907er Heidsiek: 200.000 EuroNicht nur teuer, sondern auch legendär ist jede Flasche: Am Randedes 1. Weltkrieges vor der finnischen Küste versunken, wurde der edleTropfen erst 82 Jahre später wiederentdeckt und geborgen.5Mit welchem Geschenk auch immer - einen Dank haben sich zumMuttertag alle Mütter verdient. Jeder, der auf den Geschmackerlesener Geschenke gekommen ist, kann sein Glück an diesem Freitag(10. Mai) versuchen und auf 90 Millionen Euro hoffen. Mitspielen kannman in allen Lotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de.1 http://ots.de/qog2yp2 https://orange.handelsblatt.com/artikel/270183 https://www.floraqueen.de/blog/die-teuerste-blume-der-welt/4 https://www.alzd.de/2013/01/17/clive-christian-no-1-for-men/5 http://ots.de/mdH3sRPressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell