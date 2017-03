90 Jahre Zukunft für Sie / Europcar Deutschland feiert 90. Firmenjubiläum (FOTO)

Hamburg (ots) -Mobilität steht für Beweglichkeit und ist damit ein wesentlicherFaktor für das Leben in unserer modernen Gesellschaft. Sie selbstlebt von Menschen und Unternehmen, die Visionen haben und ihre Ideenin die Tat umsetzen. Europcar Deutschland ist eines davon. Seit 90Jahren setzt sich der Autovermieter in Deutschland aktiv für dieMobilität seiner Kunden ein und entwickelt neue Mobilitätslösungen,um der wachsenden Vielfalt an individueller Mobilität gerecht zuwerden.Vom Hamburger Nischenunternehmen zum europäischen Marktführer undeinem der größten Mobilitätsdienstleister1927 als Motor-Verkehrs-Union KG a.A. in Hamburg mit dem Ziel,"den Motorverkehr zu Lande, Luft und Wasser im allgemeinen" (Quelle:Staatsarchiv Hamburg Hapag Reederei 724 Beteiligung an der"Selbstfahrer Gesellschaft mbH", Hamburg) zu fördern, gegründet,gehört die Europcar Autovermietung GmbH heute zur Europcar Gruppe undist damit Teil eines der größten Netzwerke auf dem weltweitenAutovermietmarkt. Denn trotz der anfänglich schwierigen Zeiten durchdie Weltwirtschaftskrise verloren die Anteilseigner nie den Glaubenan ihr Vorhaben: "Das Überzeugende und Geniale an der Idee zwingteinen wider Willen die Sache nicht einfach unter den Tisch fallen zulassen." (aus einem Schreiben der Geschäftsführer von Anfang 1933)Und so umfasste der Fuhrpark bereits 1939 etwa 700 Fahrzeuge, diedeutschlandweit an 30 Stationen angemietet werden konnten. Heutestehen den Kunden allein in Deutschland an mehr als 550 Standortenüber 42.000 Mietfahrzeuge zur Verfügung. Weltweit ist die EuropcarGruppe mit eigenen Standorten sowie Stationen, die vonFranchisenehmern und Partner betrieben werden, in über 140 Ländernpräsent.Geschäftserfolg durch VoraussichtNach der Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes nach dem ZweitenWeltkrieg mit zwei wiedergefundenen Fahrzeugen aus dem altenWagenbestand und sechs Militärjeeps entwickelte sich dieAutovermietbranche im Zuge des Wirtschaftswunders in den 1950erJahren rasant weiter. Der Hamburger Autovermieter, der inzwischen inSelbstfahrer Union GmbH umbenannt worden war, eröffnete 1955 dieerste Station an einem Bahnhof und 1959 die erste Flughafenstation,um den Kunden eine lückenlose Anschlussmobilität zu bieten. 1965wurden erstmals Lkw und 1971 Campingbusse verliehen - heute erfülltdas Unternehmen die Mobilitätswünsche der Kunden mit einerFlottenvielfalt von 300 unterschiedlichen Fahrzeugmodellen von 30Herstellern. In den 1970ern expandierte das in interRentAutovermietung GmbH umfirmierte Unternehmen ins europäische Auslandund eröffnete 1990 als Europcar die erste Station auf dem Gebiet derehemaligen DDR. Heute bietet Europcar seinen Kunden durch zahlreicheKooperationen mit Automobilherstellern, Partnerschaften mit Hotels,Fluggesellschaften und der Deutschen Bahn sowie dem Engagement imBereich des Carsharings zur gewünschten Zeit am richtigen Ort daspassende Fahrzeug.Service im Wandel der ZeitWas im Jahr 1927 mit dem für damals innovativen Service "Autos zumSelberfahren" begann, wurde über die Jahrzehnte hinweg entsprechendder Kundenwünsche stets weiterentwickelt. So bot dieSelbstfahrer-Union den Kunden in den 1930er Jahren Zusatzservices wieWagenwäsche, Wagenpflege, Wagenreparatur, Wagenunterbringung,Fortbildungsfahrten, Unterrichtsabende und Reiseberatung an. 1987stellte InterRent Kunden zum Mietwagen ein Diktiergerät zurVerfügung, seit 2015 erleichtern mobile LTE-Router das Arbeiten vonunterwegs. In den vergangenen Jahren führte Europcar für Kunden mitder Selection Flotte und dem Produkt "your choice" dieDirektbuchbarkeit von speziellen Fahrzeugmodellen ein und baute denChauffeur Service aus. Im Zuge der Digitalisierung steht heute vorallem die Erleichterung des Anmietprozesses für den Kunden im Fokus.Services wie Online-Buchungskanäle (Website, mobile Sites), ReadyService, Fast Key Access, e-Check-In, machen für Kunden dieReservierung und Anmietung von Mietfahrzeugen noch schneller undkomfortabler.Von Prominenten und ElefantenIn 90 Jahren passieren viele kleine und große Geschichten. Dazuzählt auch die Beförderung von berühmten Gästen, wie den 1930amtierenden Bürgermeister von Philadelphia Harry Arista Mackey, denReeder Aristoteles Onassis oder den Regisseur Robert Siodmak. Aufeinen besonderen Kundenwunsch hin, transportierten 1984 Kollegen ausder Krefelder Station sogar einen Elefanten vom Krefelder Zoo in dieInnenstadt.Mehr spannende Informationen rund um die Geschichte der EuropcarAutovermietung GmbH und der Autovermietung in Deutschland sowie denJubiläumsfilm finden Sie unter www.90jahrezukunft.de.Über die Europcar GruppeDie Aktien von Europcar (EUCAR) sind an der Börse Euronext inParis gelistet. Europcar ist die führende Autovermietung in Europaund einer der größten Anbieter auf dem Mobilitätsmarkt. DasUnternehmen ist in über 140 Ländern vertreten und stellt den Kundenmit eigenen Betrieben sowie Standorten, die von Franchisenehmern undPartnern geführt werden, eines der größten Netze vonMietwagenstationen bereit. Das Markenportfolio der Europcar Gruppeumfasst Europcar® und die Niedrigpreis-Marke InterRent®. 