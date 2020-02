90 Jahre Tiefkühlkost / Cooles Jubiläum der Produkte aus der Kälte (FOTO)

Berlin (ots) - Vor 90 Jahren konnte man am 6. März 1930 in den USA in einemkleinen Lebensmittelgeschäft erstmals tiefgekühlte Produkte kaufen. Dies war dieGeburtsstunde der Tiefkühlkost und damit der größten Innovation in SachenHaltbarmachung von Lebensmitteln der Neuzeit: Die Schockfrostung. Bis heute gibtes keine schonendere Art der Konservierung, denn sie erfolgt ganz ohne Zugabevon Konservierungsstoffen rein durch die Kälte.Die ersten Lebensmittel, die es tiefgekühlt zu kaufen gab, waren Gemüse, Obstund Fisch. In Deutschland wurden Tiefkühlprodukte 1955 erstmals auf der anuga(Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung) in Köln vorgestellt - derweltweit größten Fachmesse der Ernährungswirtschaft und Nahrungsmittelindustrie.Heutzutage verwendet so gut wie jeder Haushalt (97,5 Prozent*) die Produkte ausder Kälte.Die unaufhaltsame Erfolgsgeschichte tiefgekühlter Produkte war sicherlich auchder Grund, warum der amerikanische Präsident Ronald Reagan im Jahr 1984 erstmalsden "Frozen Food Day" ins Leben rief, der seitdem jedes Jahr am 6. März gefeiertwird - bei uns als "Tag der Tiefkühkost".Frischer geht's nichtAls Erfinder der Tiefkühlkost gilt der Amerikaner Clarence Birdseye. In denJahren 1915-1922 unternahm der Meeresbiologe mehrere Forschungsreisen nachLabrador in Neufundland. Dort beobachtete er die einheimischen Inuit dabei, wiesie ihre super frischen Lebensmittel einfroren: Der frische Fang oder die geradeerlegte Beute wurde dazu in den eisigen, bis zu minus 45 Grad Celsius kaltenWind, gehängt. Schon in kürzester Zeit waren Fisch und Fleisch tiefgefroren. Dieso tiefgekühlten Lebensmittel hielten den ganzen Winter über und schmeckten nachdem Auftauen auch nach Wochen und Monaten noch genauso frisch wie gerade erstfrisch gefangen oder erlegt.Lebensmittel auf diese Art und Weise ohne Geschmacks- oder Qualitätsverlust füreinen längeren Zeitraum haltbar zu machen, faszinierte Birdseye. Mit siebenDollar Startkapital erstand er sein für die Erfindung der Tiefkühlung benötigtesEquipment bestehend aus Eis, Salz und einem Ventilator mit Elektroantrieb. Mitdiesen geringen Mitteln tüftelte er so lange bis daraus die ersteSchockgefrieranlage entstand. Mit dieser gelang es ihm erstmals ganze Fische,Fischfilets, Gemüse, Fleisch und andere Lebensmittel innerhalb kürzester Zeitschonend tiefzukühlen - so wie in der arktischen Kälte Neufundlands. 90 Jahrespäter - ist das breite Angebot aus den Tiefkühltruhen der Supermärkte gar nichtmehr wegzudenken.TK-Produkte erobern den deutschen MarktErst 25 Jahre nach dem Erstverkauf in den USA, im Jahr 1955, wurden auf dergrößten internationalen Lebensmittelmesse anuga in Köln erstmals TK-Produkte -Fisch und Gemüse - einem breiten Fachpublikum aus dem Handel vorgestellt.Tiefgekühlte Lebensmittel gibt es somit erst seit 60 Jahren imLebensmittelhandel zu kaufen. Heute bieten die Supermärkte dem Verbraucher inihren Tiefkühltruhen bundesweit sage und schreibe mehr als 17.000 gefroreneArtikel an. Da ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei! Kein Wunder also,dass der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland pro Jahr mittlerweile bei über 46Kilogramm liegt. 1960 lag dieser noch bei durchschnittlich 800 Gramm. Eines istalso gewiss: Die Deutschen sind echte TK-Fans!!!Pressekontakt:Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.Carola HerckelrathTel.: +49 (0) 30 2809362-12Mail: herckelrath@tiefkuehlkost.deOriginal-Content von: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V., übermittelt durch news aktuell